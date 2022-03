CTA Autónoma«Hay personas con discapacidad que no pueden acceder a su medicación»

Lo dijo la Secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Diana Román, quien se reunió con la ministra de Salud de la provincia. Señaló que “dejó un sabor amargo”, teniendo en cuenta que “con lo que tiene que ver con la falta de cobertura de la obra social todavía no tenemos respuesta y en relación al monto de las pensiones tampoco”.

«Hay personas con discapacidad que no pueden acceder a su medicación»

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Román indicó que “nos ha recibido en primera instancia la ministra de salud, por eso seguimos acá en Gobierno esperando que nos reciba alguien del Ministerio de Finanzas que para hablar del segundo tema, que es el monto de la pensión”.

“Con relación a Salud y hicimos un planteó en general en relación a la falta de cobertura y de prestaciones para las personas con discapacidad y para todas las personas afiliadas a la obra social”, mencionó la gremialista, y agregó que “le preguntamos qué plan de contingencia tiene el Gobierno para este caso, porque sabemos que, aunque más pronto que tarde, se va a terminar regularizando algo de la deuda y nada descarta que haya futuros cortes”.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno tienen que, de alguna forma, pensar un plan de contingencia para que cuando suceden estas cosas no pase lo que está pasando hoy, que hay personas con discapacidad que no pueden acceder a su medicación, que no hay acompañantes terapéuticos, que están haciendo abandono de persona y que el Estado es el último garante, o el primero, de la salud de las personas con discapacidad”.

“La verdad que deja un sabor amargo porque existe el plan que tienen de aumentar los aportes patronales, el préstamo que pidió el Gobierno al ANSES para poder financiar el déficit que tiene la obra social y no mucho más -precisó Román-. El aumento que se le dio a los estatales esgrimió como un plan para darle fondos a la obra social y nos dijo, mientras que transcurría la reunión, que la obra social estaba pagando algo de la deuda, pero cuándo terminó la reunión nos comunicamos con la gente de la obra social y nos dijeron que la información que hay es que se pago parcialmente, pero que no quieren levantar el corte las farmacias hasta que no se pague octubre, o sea que estamos hablando, o sea que ha sido un pago parcial”.