El líder de la CGT y de la Unión Obrera Metalúrgica Antonio Caló, participó este martes del grupo de dirigentes sindicales que fueron al Congreso Nacional para darle su apoyo al Gobierno y al FMI en el nuevo plan de entrega nacional que pretenden aprobar en la Cámara de Diputados para después firmarlo en Washington.

En medio de esa jornada fue entrevistado por el periodista Alejandro Bercovich, que le hizo distintas preguntas sobre la letra del acuerdo y el por qué de su apoyo. «Nosotros no conocemos la letra chica del acuerdo, pero dijeron [El Gobierno], que no va a haber reformas y estamos todos de acuerdo en la CGT con que hay que firmar, porque peor es el default», sostuvo ante la pregunta sobre ciertos condicionamientos del proyecto enviado por el oficialismo que se pueden convertir a futuro en ataques abiertos contra los trabajadores y jubilados.

Ante la evasión de la consulta, Bercovich fue más explícito y preguntó sobre lo que está escrito y es de público conocimiento: la llamada «extensión voluntaria de la edad laboral».

«Yo no estoy en contra de eso. Hoy en día hay gente que es brillante para rendir a los 70 años, no es como hace 20 años atrás. Con la tecnología y la medicina se está viviendo hasta los 80 o 90 años», sostuvo. Y agregó: «Yo la vida la disfruto trabajando, cada uno disfruta a su manera. Para mi no hay nada más lindo que trabajar».