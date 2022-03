Manuel Ochoa es un joven nacido y criado en Río Grande y que hoy se encuentra en el epicentro de un conflicto bélico sin precedentes en el pasado inmediato: Ucrania.

Es programador y está en pareja con una mujer oriunda de ese país, lo que motivó a que se radique desde noviembre de 2020 en una zona que hoy es el foco de atención de toda la comunidad internacional.

Hace 4 años, Manu fue uno de los tantos jóvenes fueguinos entrevistados en el espacio “Chicos que crecen” de ((La 97)) Radio Fueguina para compartir el orgullo de su progreso profesional y personal.

En diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina, Ochoa relató que comenzó junto a su pareja a huir hacia el oeste en las últimas horas, avanzando prácticamente a paso de hombre por el movimiento militar ordenado por el Presidente de Ucrania para contener el avance ruso.

«Estamos en la ruta yendo hacia el centro oeste de Ucrania», indicó en comunicación con Marita Romero, para Un Gran Día. «Tardamos unas 8 horas en hacer doscientos kilómetros y a esto tenemos que agregar que hay toque de queda entre las 6 y las 7 de la tarde», explicó.

Además, señaló que «la situación no mejora y no se sabe qué va a pasar» y reconoció: «Estamos improvisando, salimos, agarramos un mapa y buscamos la ruta más segura; y una vez en Polonia veremos».

«Nos levantamos un día, agarramos el auto y nos fuimos con una mochila cada uno. Salimos en cinco minutos y todo quedó en la casa», lamentó Manuel, quien además describió el paisaje armamentístico en su ruta de escape: «Estamos viendo muchos camiones militares, dos o tres tanques que se dirigían a la zona de donde venimos».

Manuel Ochoa y su pareja pretenden llegar prontamente a Polonia, donde ellos y miles de ucranianos son esperados por distintas organizaciones, aunque también por amigos: «Tenemos conocidos que nos están esperando y que nos van a prestar un lugar, por ahora todo es improvisado, lo importante es que estamos bien y que podemos hablar constantemente con nuestras familias, que saben que estamos bien».

Preocupación desde Tierra del Fuego

En situaciones de conflicto bélico, como la presente, es habitual que los gobiernos de cada país sepreocupen por sus connacionales, a través de las embajadas. No es el caso de Manuel Ochoa, quien lamentó que la Embajada argentina no respondió a su pedido de colaboración: «Escribí el primer día que comenzó la guerra, me respondieron pidiendo que les enviara mis datos y después nunca más se comunicaron”, lamentó Manu Ochoa.

“Los que sí me están ayudando bastante, me ofrecieron ayuda y me preguntan todos los días cómo estoy, es desde Relaciones Internacionales de la Provincia” (de Tierra del Fuego). “Se llama Constanza, no sé el apellido”, reconoció, en relación a Constanza Renzone, subsecretaria de Relaciones Internacionales .

«Llegar a Polonia, después veremos» , improvisa Manu, para quien el objetivo primordial es salir de Ucrania, en medio de los bombardeos de los rusos. En 4 días, apenas recorrió la mitad del camino, pero no se detendrá.

