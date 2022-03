El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro de Rendimiento Deportivo, con atletas de las tres ciudades llegaron y Montenegro se manifestó “contento” debido a que “hace varias competencias que nos podemos juntar todas las escuelas de la provincia, tanto la gente de Ushuaia, como de Tolhuin y de Río Grande, y también se van sumando adultos a la competencia”.

Montenegro indicó que “vino gente del gimnasio Búnker y estamos contentos porque se va agrandando la familia con el tiempo”, y agregó que “en realidad nosotros tenemos una liga provincial que consta de seis fechas, la primer fecha es en Río Grande, luego va a ser en abril, el 9 de abril, en Tolhuin, y el 21 de mayo va a ser en Ushuaia luego del receso invernal y más o menos hasta noviembre tenemos competencia”.

Asimismo, respecto de lo realizado durante el fin de semana pasado, el profesor expuso que “en este caso nos tocó a nosotros como Centro de Rendimiento Deportivo organizar la primera fecha”. Añadió que “tenemos muchas categorías, principalmente nosotros lo dividimos en todo lo que es menores sub 12, sub 15, sub 17 y después tenemos los sub 20 y tenemos ya cada vez más gente adulta y los másters, que también los incorporamos dentro de los adultos, estamos hablando más o menos de cinco categorías”.

“La pandemia creo que retrasó todos los deportes, nosotros no somos la excepción, pero así todo, contentos porque después de la pandemia creíamos que por ahí va a ser difícil volver a convocar chicos y, sin embargo, la verdad que se han sumado muchos chicos”, concluyó el organizador.