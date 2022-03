En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, Etchepare mencionó que “por unanimidad en las asambleas de los hospitales, tanto de Río Grande como de Ushuaia, se ha concretado la aceptación de la propuesta salarial, así que esto es un hecho histórico”.

“Después de muchos años hemos podido llegar a poder incrementar al básico los incrementos salariales, que es tan importante para nosotros, para Salud, que hemos ordenado el recibo de sueldo”, explicó la dirigente, y agregó que “hemos incrementado al básico y para los compañeros es un 35% a un 38%, porque nosotros tenemos un recibo donde hay muchas situaciones donde depende del caso testigo de cada compañero lo que lleva su bolsillo”.

“Estamos hablando ahí en el valor porcentual un 65%”, detalló la gremialista, teniendo en cuenta que “era muy complicado hacerlo en el pasado, pero estamos trabajando mucho sobre el recibo de sueldo para que el compañero tenga un básico totalmente diferente y nos podamos poner en la situación de los otros escalafones para poder incrementar al básico”.

Asimismo, sobre la relación con la inflación, Etchepare señaló que “ganarle a la inflación no creo porque la inflación está muy alta, pero hemos cerrado un incremento salarial superior a la inflación y hemos recuperado mucho el salario, y creo que hoy los compañeros podemos decir que un salario mínimo en el mes de julio de un ingresante está hablando de 110.000 por mes, y a esto no le incrementamos guardias, no hubo incremento en las guardias, en nada solamente lo que fue al básico”.