Médicos prófugos«A la mala praxis médica se sumó la mala praxis judicial», dijo la hermana de Gabriela

Ayer entró en etapa de prescripción la causa que investiga la presunta mala praxis de los profesionales Rausch y Montenegro, quienes debían rendir cuentas por las lesiones gravísimas culposasa que se les imputaban, en perjuicio de Gabriela Castellanos.

Sin embargo, la denuncia presetada por la familia de la trabajadora judicial que en 2012 sufrió un ACV no podrá ser esclarecida y no habrá Tribunal para definir si estos fueron o no culpables.

Horas previas a este lamnetable descenlace, pasó por los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina, haciendo pública por primera vez su versión, la hermana de Gabriela, Guillermina Castellanos, quien denunció una «mala praxis judicial» y cargó contra los médicos prófugos.

Guillermina sostiene las fotos de su hermana

«La verdad que tengo sentimientos encontrados, por un lado eso es muchísima indignación, muchísima tristeza, porque a la mala praxis médica se sumó la mala praxis judicial», señaló, y apuntó también contra Aerolíneas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por haber dado «una información incorrecta la semana pasada y se han desdecido hace dos días» respecto a la salida de uno de los acusados.

«La verdad es que yo creo que salieron corriendo efectivamente de la Justicia porque en algún momento se han dado cuenta de que durmieron el expediente; son 10 años con este expediente», indicó, y agregó: «Acá había pruebas abrumadoras de que siempre luchamos y teníamos la verdad».

Así que para mí han querido por ahí limpiar una imagen que se ve empañada con esta causa porque lo que ha hecho Rausch, el ciudadano ilustre, y Martínez Montenegro que este país le dio trabajo, ha sido un cachetazo la Justicia», dijo, indignada.

«Estoy totalmente asombrada y la verdad de que en esta instancia me alegro de no pertenecer al sistema judicial porque nosotras, mi hermana y yo, fuimos tildadas de que pertenecieron a la familia judicial, y tener un expediente 10 años dentro de la Justicia la verdad que no hace a la familia judicial, porque no nos dio ningún privilegio. Al contrario, nos perjudicó».