En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Saez mencionó que “yo pensaba abrir yo a las 7 de la mañana, pero llegué 7:10 y ya había por lo menos 20 personas”. “Son muchas cosas, llega el momento en el que uno no sabe decidir y son sensaciones tan raras, porque yo tenía mi vida resuelta, todo listo y de la noche de la mañana se me quemó todo y arrancar de vuelta, que ni sé ni cómo sucedió”, agregó el empresario.

“Ver esto totalmente nuevo, todo funciona, la calidez de la gente, las ganas de la gente por que esto funcione, porque yo me canso de ir y sacarme fotos con ellos, con toda la gente y agradecerles, la verdad es que me emociona mucho -expuso Saez-; pero la verdad que hoy le doy gracias a Dios de todo lo que me pasó, porque pude vivir en este año y pico lo más lindo de la vida, que es el reconocimiento y la ayuda de la gente desde la parte más espiritual”.

“Voy a estar acá todo el fin de semana largo, creo que va a ser una locura, toda la tecnología nueva dentro y fuera de la panadería, algo muy cálido y la verdad han diseñado un proyecto maravilloso, que solamente sucede porque sucedió todo lo que sucedió, sino no hubiera pasado”, expresó el vecino en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, sobre las fuentes laborales señaló que hay más de 30 personas vinculadas a la panadería. “Estos días estábamos preparándonos para nada más a poder ir terminando esto y la gente se metía como si esto fuera la calle Florida, entraban y salían, iban y volvían, hemos colocado unos cuadros, está la escultura de Mingo y de Carla, está Favaloro, está el ARA San Juan, cosas para detenerse, mirar y es todo muy emotivo”, concluyó Saez.