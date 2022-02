La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, en conjunto con la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, impulsan este torneo de futsal, donde mujeres de todas las edades representan a sus barrios, escuelas de fútbol, clubes, o a sus amigas o amigos.

La 2° edición de “Mujeres centenarias” se lleva adelante hasta el 8 de marzo y participan 20 equipos. Particularmente este miércoles 23 de febrero, se enfrentan los equipos Escuela Argentina Rojo Vs. Camioneros; Club HVJ Vs. Sport Divas; y Club Metalúrgico Vs. Club Real Madrid Azul.

Las autoridades indicaron que «a través de estas actividades deportivas, entre todas y todos hacemos de Río Grande una ciudad saludable, donde se promueve el bienestar y la salud de manera integral, y donde se trabaja por garantizar el derecho de todas, visibilizando el rol de la mujer en este caso en el ámbito del deporte».