En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Shadra comentó que “empezamos el año pasado para hablar justamente de la prevención de Cáncer de Mama, porque es importante que este mensaje esté circulando todo el año, no solamente en octubre cuando se conmemora el mes de Cáncer de Mama”.

“Esta campaña se hace a pulmón, Silvia Ahumada que se ha sumado precisamente para hacer la campaña visible, tanto el fotógrafo y gente que se ha sumado para donarnos dinero para poder hacer lo que es la parte gráfica”, mencionó la referente, y agregó que “estamos esperando que todos aquellos que se quieran sumar tanto a la campaña como imagen también lo pueden hacer”.

“El Cáncer de Mama no solamente es un tema de mujeres, también es un tema de hombres y lo que vemos es que cada vez la gente es más joven que se afecta con esta enfermedad, entonces nos parece que esta prevención la tenemos que llevar adelante con mucha fuerza para que este mensaje llegue ojalá a toda la provincia, a un montón de lugares, porque la prevención es lo que salva vidas, entonces a eso es lo que apunta esta campaña, a hacer algo con mucha fuerza para que llegue a todos los lugares posibles”, remarcó Shadra en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Por su parte, la protagonista de la campaña, Silvia Ahumada, sostuvo que “ella me convocó y no lo dude porque pasaron muchas cosas inhumanas que quiero que cambien, por ejemplo, yo me enteré de mi diagnóstico por mensaje de WhatsApp y eso no quiero que vuelva a pasar y brindar mi testimonio para hacerlo público, para que no vuelva a suceder, porque psicológicamente uno no sabe cómo va a recibir una noticia de ese calibre, así que es algo que no tiene que pasar nunca más”.

“El paciente oncológico necesita un trato humano porque no es solamente la paciente, es la familia también, son muchas cosas que se acarrean y la verdad que quiero que me escuchen porque quiero que eso cambie”, precisó la vecina.