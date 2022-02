En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Anzoategui confirmó que se abrieron las pre inscripciones para el curso de aspirantes a agentes. Los requisitos del mismo son ser argentino, nativo o por opción, tener entre 22 y 28 años de edad y el secundario completo.

Además, el uniformado precisó los lugares para anotarse al curso de ingreso: “En la ciudad de Río Grande para estas pre inscripciones se pueden dirigir los interesados a la Escuela de Policía, sobre la ruta nacional número 3 kilómetro 7, frente al juzgado provincial; en la ciudad de Tolhuin se pueden dirigir a la Dirección Regional Zona Centro, sobre la ruta nacional número 3, kilómetro 2954; y en la ciudad de Ushuaia podrán dirigirse a la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada sobre la calle Lasserre 140”.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día, Anzoategui comentó que no se fijó un plazo para las inscripciones. Sostuvo que “por el momento no estamos manejando una fecha de cierre de preinscripciones, pero están abiertas”. “La modalidad va a ser, como de costumbre en este instituto de formación, con el sistema de internado y todavía no tenemos establecida la fecha de duración del curso, pero calculamos que va a durar 9 meses, aproximadamente”, concluyó el comisario.