(Publicado originalmente en 9420.com.ar) – Generación Zoe hizo pie en Río Grande. En medio de acusaciones, denuncias y sospechas de estafa, el holding de empresas fundadas por Leonardo Cositorto busca expandir su horizonte en la provincia más austral de la Argentina.

“9420” asistió al primer encuentro realizado en la ciudad donde dos promotores de ‘educación inteligente’ salieron a la caza de potenciales adherentes para expandir los horizontes de la empresa que -según asegura en su sitio web- ayudará a sus integrantes a ‘lograr esos resultados que hasta hoy no hayas alcanzado, independientemente del campo donde quieras aplicarlos’.

Y mientras ambos reclutadores cuentan al público presente como Zoe les cambió la vida, la Justicia posa su mirada en los movimientos de Cositorto y sus colaboradores, alimentando el rumor de la calle: Generación ZOE sería una estafa piramidal de proporciones gigantescas porque ya logró expandirse a más de 10 países de Latinoamérica y Europa.

Marianela Correa y Gerardo Fariña son los anfitriones en un conocido salón de eventos del microcentro riograndense. Unas 15 personas se animaron a participar de la primera reunión de coaching y finanzas. Van llegando de a ratos, muy tímidamente. Tanto que el encuentro pautado debió posponerse casi 40 minutos.

Marianela recibe a todos con una sonrisa. Es oriunda de Formosa y vivió un tiempo en Río Grande. Cuenta que puso una peluquería justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y que, lógicamente, se fundió incluso sin poder poner en práctica sus habilidades como estilista.

Gerardo, más distante, está ocupado en los detalles técnicos. Se encarga de probar los micrófonos inalámbricos, la consola de sonido y elige cuidadosamente la música que dará apertura formal al evento.

Ataviado con un look moderno, Gerardo contará más tarde que tras 15 años como miembro de la Policía Federal, decidió dejar la fuerza. ‘Estaba cansado de que me pongan un pie en la cabeza y no me dejaran crecer, formarme y desarrollarme financieramente’, asegura a “9420”.

Por eso, tanto para él como para Marianela, Zoe representa la oportunidad de sus vidas en un país donde cada vez hay menos oportunidades. Eso sí, la oportunidad solo llega después de hacer una jugosa inversión en dólares en ‘educación inteligente’, tal como ellos describen la experiencia.

Puesta en escena

Con todo el público en sus sillas, comienza la charla. Música electrónica bien fuerte y apenas algo de luz en el salón. La primera en hablar es una joven amiga de Marianela y Gerardo. Se expresa correctamente, lee su discurso y asegura que ‘Zoe me cambió la vida’. Su actividad son los masajes, pero aclara que ‘Zoe me permitió desarrollarme más allá de mis capacidades y descubrir un mundo nuevo de oportunidades’. No da detalles de las capacidades adquiridas ni las oportunidades logradas, lo que alimenta el misterio en torno a Generación Zoe y su real alcance en la vida de sus miembros.

Llega el turno de Marianela, que tras los aplausos de rigor arranca contando los últimos eventos de su vida y subraya que a través de las capacitaciones que ofrece Zoe, logró superar ‘las mochilas de mi vida’, incluso el reciente fallecimiento de su pequeño hijo.

‘Durante muchísimos años de mi vida cargué mochilas familiares, de pareja, como nos pasa a todos. Y Zoe fue la clave porque me ayudó a mejorar mi gestión emocional. Obviamente esa educación no la tenemos en las escuelas tradicionales’, asegura durante el tramo final de su discurso y no será la única vez donde le reprochen a la ‘educación tradicional’ otorgar ‘escasas herramientas para triunfar en la vida’.

Después de unos 10 minutos, Marianela se despide y le cede el espacio a Gerardo. Con él llega la parte jugosa del encuentro de los representantes de Zoe con el público, porque en ese tramo de la reunión por primera vez se hablará expresamente de dinero, inversiones y retribuciones con la tímida audiencia.

Generación Zoe es una organización empresarial que opera en el país hace poco más de cinco años y que se presenta en sociedad como una compañía de coaching y liderazgo, además de ofrecer paquetes educativos.

La empresa está dirigida por el coach ontológico Leonardo Cositorto, quien lleva adelante Generación Zoe a partir de su base principal en la provincia de Córdoba, pero quien ha logrado de forma reciente una gran expansión internacional, en la cual ofrece desde paquetes educativos hasta criptomonedas.

Sin embargo, eso no es todo y por eso las sospechas son aún mayores. En los últimos meses, Generación Zoe amplió su trascendencia porque se le sumaron más unidades de negocios, como Zoe Capital, a través de la cual lanzaron la criptomoneda; Zoe Cash, respaldada en oro porque aseguran contar con al menos una mina propia adquirida en San Juan; la Universidad del Trading; Zoe Construcciones; Zoe Fitness; la cadena de hamburgueserías Zoe Burger y las veterinarias Zoe Natural.

Generación Zoe también afirma incursionar en otros negocios, tales como la venta de autos, la salud, la estética, los bienes raíces y el fútbol. En sus comunicaciones ofrecen retornos sobre la inversión con valores inéditos varias veces por encima de cualquier otro negocio conocido.

La forma de operar de Generación Zoe es una de las cosas que la hizo más atractiva desde un primer momento y que le permitió atraer a mucha gente en pocos meses. El sistema arranca a partir de la firma de un contrato a cambio de los servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera en Generación Zoe.

De esta manera, las personas que se suman a la organización con aportes en dólares reciben una renta mensual supuestamente ‘asegurada’ por encima de los valores que dejan otros negocios del mercado.

Es justamente ese punto el que provocó sospechas en todo el país y atrajo la atención de los organismos de control y la Justicia. Los integrantes de Zoe, en cambio, creen ver una ‘mano negra’ detrás de los embates contra la organización.

Gerardo arranca bien arriba. Música electrónica de fondo. Saluda a los participantes de la reunión y les pide que se pongan de pie, que salten y muevan los brazos. Busca romper el hielo con un estilo descontracturado. Es que las 15 personas presentes se mostraron reacias a participar en los ida y vuelta que planteó Marianela cuando estuvo allí frente a todos.

El anfitrión asegura que llegó a Río Grande con ‘información reveladora’, trayendo para los presentes una ‘propuesta de valor’ para ‘empoderar mental, financiera y emocionalmente’ a la gente.

A lo largo de 45 minutos repetirá incesantemente algunos conceptos: educación inteligente, educación financiera, gestión emocional, desarrollo formativo y hasta pondrá de ejemplo a Henry Ford y Ray Kroc -fundador de McDonald’s- como paradigma de empresarios que, sin dinero, fundaron imperios y se volvieron multimillonarios.

‘Zoe es una comunidad, yo conecté con sus valores’, dice Gerardo a los presentes. Allí vuelve a cargar contra la ‘educación obsoleta’ que recibimos en el sistema tradicional y enfatiza que en Zoe, quienes se capacitan reciben ‘respaldo internacional’ en 30 áreas del estudio diferentes, aunque en varias oportunidades hace hincapié especialmente que Zoe se dedica al coaching profesional y al mentoreo.

Allí, se adentra en la parte más jugosa -e importante- del encuentro. Gerardo explica cómo funciona el sistema por el cual ‘Zoe te va a pagar por estudiar, capacitar y formarte para tener éxito el resto de tu vida’.

El culto “Zoe”

Leonardo Cositorto no solo es coach ontológico y un empresario exitoso, tal como él mismo se define, sino que también se presenta como ministro de un culto. Eso explica que, en paralelo, la organización haya creado su propia iglesia: Aviva Zoe.

Según su propia narrativa, el holding Zoe ya tiene presencia en 17 países, mantiene activas unas 65 oficinas y cuenta con casi 100.000 miembros. La expansión, que habría arrancado en Colombia, hoy incluye Perú -donde ya tiene denuncias- Bolivia, México, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, entre otros.

‘La gente que vive desconectada pelea sola. Nosotros pensamos que hay un campo cuántico, un universo. Hay un Dios, que, si uno lo pone primero, aplicas los principios espirituales y empezas a llevar frutos, Él te va a prosperar. Hoy esta sala está llena, el año que viene vamos a llenar el estadio Mario Kempes’, arengó el propio Cositorto en su visita de fin de año a Córdoba.

Pero para que el éxito llegue, primero hay que invertir. ‘Somos disruptivos, somos divergentes, salimos del rumbo de la cultura. Por cada invitado que hagamos vamos a tener, por 10 días, 40 % de comisión en tu venta. Significa que si vos abrís tu negocio con US$ 2.000 e invitaste a una persona vas a cobrar el 40 %, o sea, US$ 800. Si entras ahora y sumas a dos o tres en 10 días, con el mismo nivel de inversión, ya recuperaste tu inversión. Te educas, vas a las convenciones, viajas y logras libertad financiera. Vamos a hacer una revolución educativa, financiera, espiritual y familiar, ¿sí o nó’, arengó Cositorto a los asistentes de la misma reunión.

La reunión en Río Grande prosigue y llega la etapa donde Gerardo le hablará de ‘inversión en formación’ a los presentes. Se trata de una oferta de inversión en moneda extranjera -porque ‘el peso argentino no vale nada’- que va desde los 500 a los 10 mil dólares estadounidenses, con retornos ‘espectaculares, fuera de mercado’.

El anfitrión cuenta que la inversión promedio es de U$S 2.000, que se depositan en una cuenta, que generan un ‘apalancamiento’ del 20 % ‘solo por compartir la información con tus amigos y allegados’ y que esos recursos generan dividendos a razón del 7,5 % mensual fijo por tres años.

‘Hoy no hay banco que te otorgue ese monto mensualmente ni inversión que te garantice que mientras estudias, te preparas, te recibís de coach ontológico y, además, ganas plata y generas rentabilidad’, dice extasiado Gerardo y remata: ‘Zoe te paga para estudiar’.

En efecto, el aporte que hace el estudiante se denomina ‘membresía inteligente’ que en el caso de aquellos que se la jueguen a fondo y decidan invertir U$S 10.000 recibirán beneficios sorprendentes: ‘apalancamiento’ del 50 %, es decir Zoe ‘infla’ tus recursos a la mitad, más un 8 % de dividendos mensuales fijos por tres años. Pero la generosidad de Cositorto y su organización no termina ahí: se paga cada cuatro meses un bono de 600 dólares, durante tres años.

Es quiere decir que quien invierta 10 mil dólares, solo el primer año ganará como mínimo 11.400 dólares, con su aporte inicial ‘resguardado’. Gerardo repite una vez más a los presentes: ‘Nadie te paga por estudiar. Con ZOE ganas plata mientras te formas’.

No queda mucho más. La oferta ya está puesta sobre la mesa. No hay preguntas de parte de los presentes, que observaron toda la exposición en silencio e interactuaron tímidamente cada vez que el anfitrión les pidió que participaran.

Eso, sí, para el cierre, con la música bien fuerte y mientras sus colaboradores aplauden, Gerardo grita a los presentes que ‘el universo es de aquellos que piensan en grande’. Así concluye la primera reunión formal de representantes de Generación Zoe con el público riograndense.

Ganancias fuera de contexto

Cada vez que Cositorto es interpelado sobre el alto porcentaje de ganancia que genera Generación Zoe, el empresario indica que su empresa cuenta con un fideicomiso financiero en Argentina con el que el dinero que el estudiante paga se invierte, pues asegura que tiene sus propios brokers donde promete ganancias que arrancan en el 7,5 % al mes y llegan hasta el 8 %, cifra que, en la realidad financiera del país, ningún broker puede prometer.

Debido a su amplio alcance, la Comisión Nacional de Valores (CNV) no sólo le inició un sumario, sino también emitió una alerta internacional en el portal de IOSCO, la organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo, y comunicaciones a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde se ha detectado actividad Zoe. A raíz de esto, autoridades colombianas confirmaron que están indagando el esquema del negocio de Generación Zoe porque crecen las sospechas sobre la posibilidad de que se trate de una estafa piramidal.

En la mira

Por otro lado, y siempre a partir de la repercusión que Generación Zoe provocó en el medio público, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició una investigación y le encargó una serie de tareas a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, pidió informes a empresas vinculadas con criptoactivos, a varios organismos públicos y al Ministerio de Minería de la provincia de San Juan y la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy.

Es que una de las afirmaciones más repetidas por Cositorto es que la emisión de su criptomoneda Zoe Cash va a estar respaldada con oro. Para justificar ese cambio ‘uno a uno’ de cripto por oro, el líder de Zoe Cash aseguró contar con dos minas de oro a punto de producir. En sus posteos en redes sociales se mostró camino a Jujuy, donde estaría ubicada una y también en San Juan, donde estaría ubicada la otra mina. En ambas provincias, al menos por ahora, no hay confirmación oficial de las actividades mineras de Cositorto o sus allegados.

Sin embargo, no se priva de hablar en grande. Tanto que, frente a una concurrida audiencia, y de acuerdo a un video publicado en YouTube, que llamativamente fue eliminado hace un par de días, se lo puede ver al líder de Generación ZOE prometiendo convertir a 10 mil millones de personas en millonarias. Cositorto reparó sobre la marcha que el planeta Tierra es habitado por unas 7.900 millones de personas, y al final de su discurso habló de solo ’10 mil personas’ que se convertirán en millonarias gracias a su plataforma.

‘Hemos comprado tres minas de oro. Les voy a dar un anticipo: esta semana van a sobrevolar sobre las minas, con banderas de Zoe Cash, uno de los del equipo nuestro para mostrar la mina que hemos comprado en San Juan. Y vamos a poner un gramito de oro a cada moneda en los centros de canje mundial’, se entusiasmó.

La audiencia celebró el anuncio y aplaudió fervorosamente al orador, quien se envalentonó: ‘Digan conmigo: 200 millones de dólares de monedas, por 50 dólares, son 10 mil millones de dólares. ¿Podemos ayudar personas con 10 mil millones de dólares? Podemos hacer 10 mil millones de millonarios’.

La fiesta, la algarabía y las proyecciones en grande parecen haber quedado atrás. En las últimas horas, las malas noticias para Cositorto y Generación Zoe se agravaron. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al fundador de Generación Zoe debido a los altos rendimientos que ofrece en dólares. El requerimiento firmado por el fiscal implica el comienzo de una investigación penal, donde ya se sumó la información que obtuvo la PROCELAC.

La noticia cayó como una bomba en el mercado de los criptoactivos, tanto que la cotización de Zoe Cash tocó sus índices históricos más bajos. Al momento de redactarse este Dossier, y según el sitio web especializado coinmarket.com, Zoe Cash llegó a su peor valor desde su creación, cotizando a tan solo U$S 0,04, muy lejos de los 31 centavos de dólar que llegó a valer el 6 de enero y de los presagios más optimistas, que hablaban de un valor superior a los 50 dólares en un futuro no muy lejano.

Las críticas abundan. El creador de Ualá, Pierpaolo Barbieri y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, son algunos de los más conocidos empresarios que rechazaron la actividad de Generación Zoe y pidieron, incluso, que la Justicia profundice sus investigaciones.

“Te pagan por estudiar”

Al término del encuentro en Río Grande, 9420 entrevistó a Gerardo Fariña. Antes del inicio de la nota, pregunta cómo vimos su exposición. Se muestra energizado, sin dudas por la experiencia vivida frente al público. Está convencido de lo que dice y así lo hace saber cada vez que puede.

Consultado sobre las denuncias en contra de Leonardo Cositorto y Generación Zoe, el entrevistado asegura que ‘yo que estoy adentro y sé cómo funciona, estoy súper tranquilo. Los resultados que estoy teniendo así lo demuestran. Me estoy educando, incorporando habilidades y haciendo crecer mi economía. Sin embargo, me da un poco de lástima lo que está pasando. Hay ciertas instituciones que se ven afectadas porque la propuesta que trae ZOE es disruptiva, porque te pagan por estudiar’.

‘Hay falta de información y muchas empresas que están viéndose afectadas por esta propuesta de valor’, manifestó y argumentó: ‘Por supuesto que hay competencia desleal de parte de ellos, junto con los medios de comunicación y las plataformas virtuales que funcionan pagos y lo que hacen es compartir lo que reciben’.

Para Fariña no hay lugar a dudas: todo se trata de una conspiración en contra de Generación Zoe. Lo asegura enfáticamente al manifestar que ‘hay una orquesta detrás que está manipulando todo esto para contrarrestar lo que está haciendo Zoe. Estamos muy tranquilos, a mí me da lástima porque solo pueden tomar una buena decisión aquellas personas que tienen toda la información’.

¿Una estafa piramidal?

¿Es Generación Zoe una estafa piramidal? El contador y abogado Paulino Rossi no tiene dudas. Ex concejal y con presente en el mundo de los criptoactivos, siguió de cerca el devenir de Generación Zoe y puede argumentar con detalles si las explicaciones brindadas por Cositorto son creíbles o no.

‘Cuando uno analiza una institución que supuestamente te paga por formarte, no hay actividad genuina y el único ingreso que tendrías garantizado es en función de más gente que se sume al esquema, a prima facie cumple con todos los requisitos para ser una estafa piramidal’, asegura.

Asimismo, explica que ‘la estafa piramidal se caracteriza por ser un esquema donde te permiten rentabilidad fabulosa y se basan en la venta de artículos sobrevaluados o servicios que no existen y cuya base de financiamiento es sumar gente por debajo de esa escala. Si yo pongo mil pesos, solo recupero lo que puse si por debajo más gente pone mil pesos’.

‘Al principio, es un negocio aparentemente fantástico, pero como no hay actividad económica genuina que la sustente, esta pirámide obviamente se derrumba y genera un desfalco descomunal entre sus integrantes’, advierte.

Además, el contador y abogado cuenta que ‘se trata de un sistema muy viejo, tiene más de 100 y hay antecedentes en la Argentina. Uno ve muchísimos casos donde se promete rentabilidad asombrosa y después, con el tiempo, se convierten en estafas piramidales’.

Y suma: ‘Cuando una actividad es novedosa y tiene muy alto riesgo, suelen generar rentabilidades muy altas. Ahora bien, cuando el esquema de la rentabilidad alta se basa en sumar gente por debajo d mí para que pongan plata y que de eso yo pueda obtener un porcentaje muy alto, no hay dudas: es una estafa piramidal’.

‘Hoy la Justicia está investigando a Generación Zoe. Hay que ser respetuosos de este proceso’, advierte y aconseja a quienes se vean tentados de sumarse a un negocio de estas características que ‘asesorarse con algún profesional de las Ciencias Económicas que pueda analizar las características de ese tipo de inversiones. Un profesional puede evaluar si se trata de un negocio, de alto riesgo y alta rentabilidad, o si se trata de una potencial estafa a escala’.

Termina la reunión. Algunos de los asistentes comparten dentro del salón un tentempié con Marianela y Gerardo. En la puerta, 9420 dialoga con algunos de los asistentes. Una joven de unos 30 años cuenta que la propuesta le pareció ‘interesante’, pero que la inversión para adquirir la membresía ‘es alta’.

‘¿Quién tiene hoy 2 mil, 5 mil o 10 mil dólares para invertir ya mismó?’, pregunta y otras dos personas asienten con la cabeza, aunque sin emitir opinión alguna. Otro de los asistentes al encuentro interrumpe y asegura que ‘a mí me pareció interesante, yo voy a meditar si me arriesgo’.

Prosigue la charla informal y la pregunta surge sola. ¿Qué les parecen las denuncias contra Zoe? Allí sí los restantes presentes se animan a opinar. Y Todos coinciden. ‘Cuando a alguien le va bien, siempre aparecen los que quieren voltearlo y a mí me parece que acá está pasando eso’, dice la joven antes de retirarse raudamente del lugar, sin confirmar si piensa invertir en Zoe en un futuro cercano.

Producción: Christian Bisso

Fuente: www.9420.com.ar