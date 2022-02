En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, una de las referentes de los empleados y empleadas, Daiana, sostuvo que “cada vez se pone más difícil, más dura la situación, pero nuestra idea es nunca bajar los brazos, queremos seguir peleando”, y agregó que “entendemos que son 300 puestos de trabajo los que da está fábrica y no sería bueno perder estos puestos de trabajo para toda la provincia, porque sería 300 compañeros más que tienen que estar buscando trabajo en otro lado”.

“La situación continúa siendo muy complicada, muy difícil, no tenemos respuesta, desde el gremio nos dicen que están buscando reuniones, pero no tiene ninguna solución, desde Newsan entendemos que han vuelto de las vacaciones los abogados que estaban trabajando con nuestra situación, pero dicen que continúan con problemas con los materiales, así que la realidad es que muchas respuestas no tenemos y soluciones tampoco”, sostuvo la obrera en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Por su parte, Ayelén mencionó que se están vendiendo cuatro productos con un bono contribución de 500 pesos. “Estamos utilizando los bonos contribución, el valor de cada bono es de 500 y hay 4 productos, lo cual nos pudo ceder la empresa, así que se están vendiendo afuera de la empresa en la puerta”, explicó la empleada. Añadió que “ya que está la carpa empezaron a comenzar a venderlo, también por medio de las redes sociales y una página nueva que se llama Los Trabajadores En Lucha de Digital Fueguina, que se está sumando gente ahí por medio de mensajes privados y nos organizamos para poder venderlo y paliar esta situación”.