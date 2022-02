Crisis en Digital«No podemos seguir en la calle vendiendo panificados»

En la mañana de hoy, trabajadores de la firma Digital Fueguina marcharon por las calles de la ciudad de Río Grande para hacer sentir su voz ante la incierta situación que viven desde mayo del año pasado.

Daiana Kuthbauer, la portavoz de estos trabajadores indicó que «contamos con la buena predisposición del Gobernador para que nos atienda, pero llevamos diez meses tratando de buscar una solución».

«Esperamos que todos intervengan porque es el trabajo de ellos, nosotros como empleados de una fábrica no podemos solucionar esto. No tenemos el poder para hacerlo, son ellos los que pueden sentarse a hablar y darnos una solución, no podemos seguir en la calle vendiendo panificados», indicó.

Asimismo señaló «todos los compañeros quieren volver a Digital, pero algo que planteamos igual es la reubicación de todos en otras plantas».

Por último, dijo «a nosotros nos liquidan los sueldos todos los meses, pero nunca nos acreditan eso. Es una deuda de la cual se van a tener que hacer responsables».

Foto: Christian Bisso