La pequeña Juanita pasó a sala común y continúa su recuperación en el Hospital Regional de Ushuaia.

La información fue revelada a ((La 97)) Radio Fueguina por el cabo Juan Pinto Silva, quien la salvó de las llamas el pasado viernes, en un incendio que se cobró la vida de los tres hermanos de la niña.

Juana, de 2 años, sufrió quemaduras en distintas partes de su cuerpo que obligaron a los profesionales a profundizar sus cuidados en los últimos días, aunque se encuentra completamente fuera de peligro.

«Ya está en sala común y podré ir a verla; hace mucho tiempo que espero este momento», sostuvo el agente policial hoy, quien adelantó además su intención de mantener el vínculo con la infante.

Además, confirmó que hay un contacto constante con los familiares de la niña (abuelos y tíos), aunque no así con los padres: «Con los progenitores no he tomado contacto y la verdad prefiero no hacerlo».