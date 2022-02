El secretario Gremial del SUTEF, Julio Beriau, puso en duda el regreso a clases en algunas instituciones educativas que no estarían en condiciones edilicias a pesar de los informes del Gobierno acerca de las tareas de mantenimiento que se vienen realizando.

El sindicato sostiene que algunas escuelas no están en condiciones de volver a las clases

En un contexto de mesa paritaria y negociaciones salariales, desde el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina criticaron duramente la propuesta económica del Ejecutivo provincial y destacaron que hay edificios que no están en condiciones para la vuelta a clases.

Durante la conferencia de prensa brindada en la mañana de hoy, el secretario Gremial del SUTEF, Julio Beriau, sostuvo que “vamos a seguir revisando e inspeccionando cada una de las obras que se plantean que están realizando, pero definitiva las escuelas no están en condiciones”. Agregó que “hay cosas en que sí se avanzaron y hay instituciones donde recién hoy se está ingresando a trabajar, hay algunos aspectos donde se ha avanzado, pero eso no quiere decir que se garantice que estén en condiciones”.

“No creo que esté garantizada el inicio de clase muchas de las instituciones”, expuso Beriau, y añadió que “hemos solicitado un plan de obra, una proyección de obra, no se nos ha entregado nada por escrito, al contrario, se nos fue informando de manera verbal algunos arreglos mayores en instituciones que estaban realmente muy complicadas, sí se nos manifestó que se habían realizado tareas de mantenimiento en cuanto a luminarias sanitarios y a calefacción en todas las instituciones de la provincia”.

“Lamentablemente el día 10, cuando las compañeras y los compañeros se reincorporaron a las instituciones, no vieron reflejados todos esos trabajos que nos han manifestado”, precisó el gremialista, y enumeró “desde problemas en sanitarios, arreglos artesanales, obras que se habían iniciado de ampliación del año pasado y que no se han solucionado, docentes ingresando por puerta de emergencia porque el ingreso estaba inhabilitado, problemas de calefacción, y hubo instituciones que recién hoy se están incorporando las compañeras y los compañeros a cada una de ellas, lo que deja en evidencia de que claramente las escuelas no están en condiciones edilicias para que nuestros compañeros estén ahí en este momento”.