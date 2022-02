El Secretario General del SUTEF habló sobre el plan de lucha y la necesidad de acelerar la discusión salarial con el Gobierno. «Usamos otras metodologías, pero hasta que no paramos y movilizamos no nos convocan», señaló.

El secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, encabezó hoy una conferencia de prensa para explicar la situación del sector en el marco de las negociaciones paritarias con el Gobierno.

En ese sentido, fue consultado por posibles medidas de fuerza, teniendo en cuenta el impacto social que estas podrían llegar a tener, y el dirigente no descartó volver a estas metodologías.

«Nosotros usamos las redes y las asambleas, hemos llamado a desobligar y movilizar y eso no tiene efecto», señaló, y recordó: «El año pasado presentamos el proyecto previsional, pero hasta que no paramos y movilizamos no fuimos convocados a la discusión…. cuando movilizamos nunca hay nadie para la docencia».

«Nos presentamos el 7, fuimos a la reunión, fuimos a la segunda reunión y es público el resultado de esa votación; nos presentaron otra propuesta analizada y el cuarto intermedio se dispuso asta el miércoles», describió, y siguió: «Llamamos a movilizar para no impactar en la sociedad, pero la responsabilidad la tienen los demás y no nos dejan otro camino».

Por último, sostuvo que no hay un «porcentaje razonable» para el sector docente; «No estamos en condiciones de hablar de un porcentaje razonable, vamos a trabajar para recuperar el poder adquisitivo y que nuestro salario se acerque al 100% en zona». El objetivo, finalizó «es sacar a nuestros compañeros de la pobreza».