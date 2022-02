Walter Campos«Vamos a seguir haciendo proyectos que acompañen a las distintas familias de la ciudad”

Río Grande.- “Fue un discurso que me dejo muchas expectativas, con un plan muy ambicioso de obras públicas, es algo que era necesario para poder realizar diferentes obras en distintos puntos de la ciudad, como así también remarco las palabras del Intendente hacia el final del discurso haciendo alusión a los 40 años de la gesta de Malvinas y poder homenajear a nuestros héroes”, sostuvo el concejal del bloque Forja Walter Campos.

Al respecto dijo que “este lunes mantuvimos una reunión con integrantes del Centro de Malvinas, donde intercambiamos ideas de las actividades a desarrollar frente a este nuevo aniversario a través de un proyecto impulsado desde el bloque de Forja, no solamente para homenajearlo durante el 2 de abril sino a lo largo de todo el año”.

Campos señaló que “desde el Concejo Deliberante vamos a seguir trabajando en pos de los vecinos de la ciudad, y nosotros como bloque Forja siendo una oposición constructiva en la cual hemos sido escuchados y muchos proyectos que nosotros hemos llevado al recinto han sido acompañados también por el resto de los Concejales como nosotros hemos acompañado proyectos de otros bloques que son beneficios para los vecinos de la ciudad”.

Por último el edil dijo que “la aprobación de la emergencia habitacional ha sido muy importante debido a la explosión demográfica que tuvo la ciudad en los últimos años en donde no hubo una planificación para poder contener esta demanda, con lo cual es muy bueno que esta clase de proyectos acompañen a las distintas familias de la ciudad”.