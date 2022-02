Obra Social del Estado«No alcanzan los recursos de la OSEF para los servicios que brinda», explicó Melella

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el titular del Ejecutivo Provincial, Gustavo Melella, se refirió a la condición financiera de la OSEF, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se han cancelado distintos servicios por falta de pago. Sostuvo que “es una preocupación y una ocupación por parte del Gobierno”.

“La obra social es de los trabajadores de la provincia. Hay un problema que es serio y lo hemos dicho seriamente, no alcanzan los recursos que ingresan hoy a la la obra social para afrontar todos los servicios que la obra social brinda”, expuso el mandatario, y agregó que “no debe haber otra obra social y otra prepaga que brinde los servicios que brinda la OSEF, esa es la realidad”.

“Cuando vos querés tener ciertos servicios, tenés que tener los fondos para hacer frente”, mencionó Melella durante la entrevista en el programa Radionoticias. Añadió que “hay un déficit mensual que es importante, por el crecimiento inflacionario que ha tenido el sector de la salud.

“Hoy un tratamiento que tiene que ver para los que pacientes de Diabetes sale 300 mil o 400 mil pesos pesos y los aportes personales, el promedio, lo que paga el trabajador, es 3 mil pesos, más sumado el aporte patronal -indicó el gobernador-; entonces, eso hace que vos realmente no puedas pagar todo, entonces pagas las urgencias y te queda alguien sin pagar, esa es la realidad de la obra social, brinda muchísimos servicios que tiene que brindar, pero no están respaldados esos servicios por la cantidad de ingreso”.

Asimismo, respecto de los argumentos de ciertos sectores políticos acerca de que existe un vaciamiento, el primer mandatario respondió que “vos no podés vaciar lo que no tenés”. “Se pueden comprar al mejor precio los medicamentos, pero también tenés que pagar prótesis, tenés que pagar derivaciones, tenés que pagar internaciones, operaciones, tratamientos extraordinarios, que a veces son carísimos, la obra social cubre muchísimas cosas, pero no alcanzan los aportes que hacemos entre todos”, reiteró Melella.

En ese sentido, subrayó que ya ha planteado ante los legisladores la necesidad de aprobar modificaciones a la normativa vigente para incrementar los fondos de la OSEF. “Yo se lo he dicho a los legisladores de los distintos sectores, que acá hay que hacer algo para que tenga más ingresos -detalló el mandatario-, nosotros estamos trabajando fuertemente a través de los fondos de anses para poder cancelar todas las deudas que tiene la obra social, pero la verdad es que si después no existen mayores recursos a la obra social vas a volver en poco tiempo más a estar en la misma situación”.