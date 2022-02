La FIFA ordenó repetir el partido que se suspendiera en medio de un escándalo a pocos minutos de iniciado. Suspendieron a 4 integrantes del plantel argentino y no jugarán contra Venezuela y Ecuador.

Finalmente, la FIFA emitió el fallo con respecto al partido suspendido entre Argentina y Brasil por las eliminatorias y decidió sancionar a ambos equipos, además de que repetirá el partido en una cancha neutral.

La casa madre del fútbol mundial le quitó la localía al conjunto verdeamarelo y lo multó economicamente, mientras que al combinado nacional le suspendió por dos fechas a los cuatro futbolistas que militaban en la Premier League en ese momento. La AFA también resultó multada.

La Comisión Disciplinaria se reunió la semana pasada para estudiar y resolver el caso, que si bien a esta altura no tendrá consecuencias deportivas porque ambos seleccionados ya están clasificados al Mundial de Qatar 2022, es muy importante porque dejará un precedente sobre suspensiones por injerencia de terceros en el campo de juego.

La nota de la FIFA indica que “Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos ya la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA”.

Además, resalta que “el abandono del partido se debió a varias deficiencias de las partes involucradas en sus respectivas responsabilidades y/u obligaciones” para que se dispute el partido.

Por este motivo decidió multar a ambas federaciones (AFA y ABF) por no cumplir con los requisitos correspondientes. Brasil deberá pagar 500 mil dólares y la Argentina 200 mil.

Por último sancionó a los futbolistas argentinos, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por dos (2) partidos cada uno por no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA.

En septiembre del año pasado el partido entre Brasil y Argentina fue suspendido a los 5 minutos de juego cuando los agentes de Anvisa (agencia de salud brasileña) ingresaron a la cancha en el Arena de San Pablo para llevarse a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y a Cristian Romero por no cumplir con las medidas sanitarias del país (habían estado en Inglaterra en los últimos 15 días y no hicieron aislamiento). La Selección argentina se retiró del campo de juego y el partido no pudo seguir.

El comunicado de FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado sus decisiones en relación con el partido suspendido entre Brasil y Argentina en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ el 5 de septiembre de 2021.

Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos ya la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha concluido que el abandono del partido se debió a varias deficiencias de las partes involucradas en sus respectivas responsabilidades y/u obligaciones en relación con lo anterior. Como tal, la Comisión Disciplinaria de la FIFA también ha decidido: