Juan Manuel Pinto Silva es un joven miembro de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, que cumple funciones en la Comisaría Quinta de la ciudad de Ushuaia y cuya vida cambió el pasado viernes.

Y es que el Cabo de la fuerza fue el primero en arribar a la calle Goodall, alertado por un dantesco incendio que finalmente vestiría de luto a todos, con la muerte de tres hermanitos.

Pinto Silva, de espaldas

Con el correr de las horas comenzaron a trascender las imágenes del procedimiento policial y de Bomberos; en una de ellas se podía apreciar a un uniformado caminando hacia las llamas y en la otra ese mismo policía era contenido por uno de sus camaradas.

El de las fotos es Juan Manuel Pinto Silva, quien decidió hacer pública una carta abierta a la comunidad, en la que agradece el apoyo recibido y lamenta no haber podido hacer más para rescatar a los pequeños.

La carta

Hola, me presentó, soy el Cabo Pinto Silva Juan Manuel, actualmente me desempeño como personal policial en la Comisaría Quinta de la Ciudad de Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego.Decidí hacer de público conocimiento este mensaje escrito.Primeramente para dar mi más sentido pésame a la Familia, amigos y seres queridos que están padeciendo esta tragica y lastimosa perdida de los 3 angelitos que perdieron la vida en el Incendio ocurrido en el barrio Andorra. SÉ QUE ESTÁN EN UN LUGAR MEJOR Y QUE DIOS LOS RECIBIÓ EN SU REYNO Darles las Gracias a mi familia que me contuvo y esta a mi lado después de todo lo que me tocó pasar… por el apoyo incondicional que me están dando… también a mis camaradas, jefes y todas las personas que me llamaron y me dejaron infinitos mensajes de aliento . GRACIAS DE VERDAD. A mi segundante Agente de policía recientemente egresada de la escuela de formación superior de policía, la cual estuvo conmigo actuando a la par y desempeño la labor del accionar con distinguido profesionalismo a pesar de su reciente incorporación a las filas. Gracias El de la fotografía soy yo… acudiendo en primera instancia al lugar…Despues del trágico desenlace hoy estoy más tranquilo y contenido.. digiriendo de a poco todo ese momento en el que vivi… le doy Gracias mil gracias a Dios por haberme permitido poder ser una herramienta y haberme puesto en el minuto y lugar exacto para poder socorrer y poder sacar en mis brazos a Juanita ♡ por haberme cuidado entre las llamas y dificultades que se me presentaron. Juanita Princesa espero que te recuperes pronto!!! le peleaste a la muerte y le ganaste la batalla estoy orgulloso de vos pequeña valiente llevaré siempre con migo ese momento inolvidable… lamento inmensamente no haber podido alcanzar a Jazmín,Bastian y Rene se que no medí los riesgos de mi integridad… Dios, sabe que estuve dispuesto hasta si así lo era necesario, dar mi vida por ellos. No supe que ellos estaban adentró hasta cuando personal bomberil sofoco el igneo… anoticiado del allasgo..en ese momento no pude seguir en pie..el acto de profesionalismo quedó fuera de mi.. fue en ese momento y lo sigue siendo un golpe muy fuerte, Tanto profesionalmente como personalmente. como fue de público conocimiento me quebré en llanto por tal motivo.. dios, sabe que di todo de mi… Espero algún día poder conocer y ver jugar a Juanita pequeña valiente que hoy esta recuperandose… a pesar de todo lo que pasó.. ella está luchando para seguir adelante.. Te Mando Fuerzas pequeña Princesa Espero que tengas una pronta y excelente recuperación Soy papá de una nena de 3 años, ella es la luz de mis ojos.. se llama Jazmín… por ese movimientome vi envuelto en un montón de emociones.. son niños y como ustedes saben no es fácil.Juré a la patria y prometí brindar ayuda a la ciudadanía hasta con la vida si es necesario.. Siento que cumpli con mi deber… me hubiera gustado que allá culminado de otra manera.. con los cuatro pequeños a salvo… Q.E.P.D PEQUEÑOS LOS RECORDARÉ POR SIEMPRE