Ante la aparición de una nueva modalidad de estafa en nuestra Provincia, un abogado de la capital brindó recomendaciones a los vecinos, a través de una publicación en Facebook que se viralizó en los últimos días.

Se trata del Dr. Alejandro Pagano Zavalía, quien realizó un descargo en redes sociales y explicó el complejo ardid, que en este caso tiene como potencial víctima a un círculo reducido de vecinos.

Y es que según explicó el letrado, el complejo engaño va dirigido a exclientes de Tarjeta Actual, una firma que operó durante años en la isla y que desapareció de un momento para el otro. Los estafadores cuentan con datos de esos usuarios y solicitan el pago de supuestas deudas que, claro está, no existen.

La publicación del abogado y las recomendaciones

ESTAFA EN TIERRA DEL FUEGO

Hay algo muy malo que está sucediendo en la isla de Tierra del Fuego.

Se están comunicando del estudio jurídico de un tal «Dr. Páez» (teléfono 1152775711) que teóricamente representa a «Creditia Corp», un fideicomiso de Buenos Aires.

Para los que no saben, la Tarjeta Actual operó durante unos años en la isla, y luego levantó sus petates y se fue, dicen que le cedió la cartera de deudores al fideicomiso Creditia.

Esta gente del estudio jurídico «Páez», literalmente está apretando, amenazando y asustando a gente que efectivamente fue socio de Actual, pero que no quedó debiendo nada.

Por lo general, el estudio envía mensajes sms al ex socio de Actual y le dice que registran una deuda de «x» cantidad de pesos y le comunica que está embargado, y le van a ejecutar el auto (y te dicen la patente de tu auto).

Además, en una clara maniobra de desprestigio, se comunican con todo el entorno del supuesto deudor y le informan de la deuda para generar preocupación y malestar.

Me comuniqué con el estudio jurídico del «Dr. Páez» en calidad de abogado de estos supuestos deudores de Actual y me atiende gente con acento centroamericano. Cuando pido el detalle de la supuesta deuda, me cortan el teléfono.

Lo mismo con el fideicomiso Creditia Corp. cuando me presento como letrado de los supuestos deudores, sin dar mayores explicaciones me cortan el teléfono.

1) Estén atentos para no caer en esta maniobra.

2) No caigan en la desesperación o el miedo.

3) Recuerden que siempre tienen derecho a ser informados antes de pagar nada.

4) Eviten enojarse y manejen la situación con tranquilidad.

Sobre todo, ayúdenme a difundir este mensaje para que llegue a todos los fueguinos y la gente esté atenta.