Concejo Deliberante Von der Thusen propone la creación de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino

El déficit habitacional es uno de los problemas principales que sufren los vecinos de Río Grande, la falta de viviendas y la dificultad para acceder a las mismas genera las condiciones para que la mayoría deba recurrir a alquilar una vivienda.

“Sabemos que conseguir una casa para alquilar no es tarea fácil, ya que las condiciones y requisitos para ingresar a las mismas son muchos y a la vez difíciles de cumplir para los inquilinos y en algunas ocasiones, hasta imposibles”, señaló el concejal Raúl von der Thusen tras la presentación del proyecto para crear la “Oficina de Atención al Inquilino”.

Cabe remarcar que algunas de las funciones que tendrá dicha oficina serán las de orientar y asesorar a los inquilinos acerca de las dudas que tengan sobre los contratos y la modalidad de alquiler, como así también oficiará como mediador entre locadores y locatarios en caso de surgir algún inconveniente.

En este sentido el edil manifestó que “en la relación entre inquilinos y locadores muchas veces surgen inconvenientes debido a la falta de información y al desconocimiento de las leyes que regulan los alquileres por lo cual las personas que están obligadas a alquilar se encuentran en una situación de vulnerabilidad ya que no cuentan con vivienda propia, con lo que deben adaptarse a las leyes del mercado que no siempre son las más justas, por ese motivo considero que como parte del estado municipal debemos intervenir”.

Asimismo agregó que “es necesario que el Estado esté presente en temas como estos, en la mayoría de las ocasiones quienes salen perjudicados en estos conflictos son los inquilinos, quienes están desprotegidos debido al vacío legal existente para estas situaciones, siendo que un ejemplo recurrente de esto y por el que más reclaman los vecinos son algunas condiciones para ingresar a los alquileres, dejando así sin posibilidades de acceder a un hogar a las familias con sus hijos”.

Von der Thusen afirmó que “esta iniciativa no busca solamente mediar en el acuerdo comercial que implica el alquiler de una vivienda, sino que es de suma importancia ya que está en juego el techo de los riograndenses”, explicó.

Del mismo modo manifestó que “sabemos que el acceso a la vivienda es una de las mayores necesidades de nuestros vecinos y una de las políticas principales para llevar adelante por parte del Estado Municipal de acá en adelante”.

Por último subrayó que “seguimos trabajando en otras herramientas legislativas que tienen que ver con la conservación de los derechos de los inquilinos y solicitaremos se cumplan con otras que han sido aprobadas y algunos intermediarios inmobiliarios no cumplen, como lo es por ejemplo la Ordenanza Municipal 3495/16 que regula la obligación de entregar, por parte de las inmobiliarias, una cartilla informativa de los derechos del inquilino al momento de suscribir un contrato de alquiler”.