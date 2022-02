El pasado 6 de enero asumió como Jefe de Prefectura en Río Grande, el Prefecto Juan Carlos de Jesús Debailleux quien llegó desde Buenos Aires. “Para mi es un honor tomar este cargo, vengo con muchas expectativas, es un destino al que pedí venir y tuve el honor de que la superioridad me haya designado en este cargo y estoy muy contento por ello”, confió.

También compartió que se reunió con distintos jefes de otras instituciones “y me di cuenta que Prefectura está muy arraigada en la ciudad y en las instituciones y me llevé la grata sorpresa que otros prefecturianos ocupan lugares importantes en el ámbito municipal y gubernamental, lo que evidencia de que la Prefectura está muy integrada a la sociedad y eso también me pone muy contento”, afirmó el flamante Jefe.

“Rescato mucho la relación que tiene Prefectura con otros organismos tanto públicos como privados, me llevé una grata sorpresa en este sentido también”, añadió el Prefecto.

Debailleux tuvo como previo destino la Dirección de Informática y Comunicaciones en el Edificio Guardacostas de Capital Federal y es oriundo de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Recordó que “la Prefectura se nutre de jóvenes de todo el país, a veces, la gran mayoría viene del litoral fluvial, como las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, de Buenos Aires y lo que yo veo que acá en Río Grande es que muchas personas que fueron enviadas acá luego se quedan a vivir por lo que entiendo que la isla tiene sus atractivos para ellos y comprobé que Tierra del Fuego es maravillosa”.

La Prefectura es una institución que apoya siempre a la comunidad

El Prefecto Debailleux observó que la fuerza tiene tres pilares: “la seguridad pública, la seguridad de la navegación y la protección ambiental y acá sí se da la situación de que por ser Prefectura una institución que cuenta con embarcaciones salimos en apoyo de todas estas situaciones que se ven como que una persona se mete al agua y debe ser rescatada”.

En ese sentido acotó que “un día antes de que asumiera esta jefatura, vi como Prefectura estaba integrada con las demás fuerzas en la búsqueda del Sr. Alejandro Buchieri, y me di cuenta de la fuerte integración de todos los organismos tanto estatales como privados en una causa común y me llevé una grata sorpresa por esta colaboración conjunta con Prefectura y veo que se trabaja muy coordinadamente con todos los estamentos, tanto nacionales, provinciales como municipales”, destacó.

Prefectura y Malvinas

Por otra parte se lo consultó sobre las actividades en relación al Cuadragésimo Aniversario de la ‘Gesta del 2 de Abril’, habida cuenta de la participación de la Prefectura Naval Argentina en el conflicto bélico de 1982 que enfrentó a nuestro país con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

“Hemos tenido una participación muy activa en la guerra de Malvinas; ya me he reunido con el Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, y vamos a ser parte de todas las actividades que ellos desarrollen y nos vamos a sumar a esas actividades porque es muy importante para nosotros estar presentes, más ahora que se cumplen cuarenta años de aquel hecho histórico”.

Finalmente agregó que “para nosotros es muy importante contar con la participación del Departamento de Veteranos de Guerra de Prefectura en Río Grande, ciudad que tiene un gran sentir patriótico y un profundo respeto por nuestros caídos en Malvinas”.