Cocaína envenenada Son 20 los muertos y hay 49 personas que siguen internadas

El fiscal que interviene en la causa por las muertes e intoxicaciones producidas en los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, aseguró que aún no se sabe con que fue adulterada la cocaína, pero que se trataría de un hecho adrede.

Veinte personas son las fallecidas por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 49 continuaban internadas este jueves en hospitales de distintos partidos bonaerenses, mientras que las consultas realizadas esta madrugada fueron en su mayoría de casos leves, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

Según el último reporte de la cartera sanitaria, “los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología”, mientras que los síntomas que presentaron fueron “alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea”.

Los voceros detallaron que de los internados 18 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

Durante la jornada el Ministerio de Salud bonaerense constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense, al tiempo que se reforzó la distribución de medicamentos para el tratamiento de los pacientes y se sumaron dos unidades para el sistema de traslados.

Confirman 17 muertos por consumir droga envenenada y creen que fue «intencional»

Debido a la masiva intoxicación, el Ministerio de Salud provincial emitió un «alerta epidemiologica» por «probable intoxicación con opiáceos» ante «la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que «puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas», ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que «la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo».

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que al tomarse conocimiento de los primeros casos y obtenerse por testigos datos de cuál sería el lugar donde se vendió la sustancia envenenada, se desplegaron allanamientos en un asentamiento conocido como «Puerta 8», del partido de Tres de Febrero, donde fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

Un vocero judicial informó que están «relevando todos los hospitales de la zona para centralizar todos los casos». Foto: Eliana Obregón

En la causa interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, a cargo de Germán Martínez, quien deberá ahora determinar si ese asentamiento fue el origen de la droga y si los detenidos tuvieron responsabilidad en su comercialización.

En la mañana del miércoles, al contar con información sobre las primeras víctimas, desde la Fiscalía General de San Martín emitieron un comunicado para alertar a la población.

«Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha siete fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo», alertó el comunicado.

«Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud», indicó.

Sobre las circunstancias del hecho, Lapargo contó a la prensa que aún no se sabe con qué se adulteró la cocaína y dijo que hay sospechas de que se trató de un hecho intencional.

