En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la Dra. Rodríguez, señaló que “desde la Secretaría de Salud, y por decisión política y sanitaria del intendente Martín Pérez, desde que inició está pandemia, la Secretaría de Salud a nivel municipal implementó montón de políticas públicas”, y agregó que “más allá de que el espíritu de la parte de salud del municipio sea la atención primaria, a nosotros nos preocupa muchísimo todo lo que tenga que ver con la pandemia, acercar al vecino y que realmente el vecino tenga la posibilidad de tener acceso a todo lo que pueda mejorar su situación personal y la situación colectiva en esto que nos toca vivir, que es la pandemia, fue una decisión estratégica muy importante”.

A su vez, remarcó la inversión realizada en el Laboratorio de Biología Molecular: “Creo que eso fue un punto de inflexión muy importante, porque al principio de todo esto, cuando empezamos a tener casos, no se podía diagnosticar Covid en la ciudad y el hecho de tener nuestro propio laboratorio municipal de biología molecular, equipado con la última tecnología, y poder empezar a procesar muestras acá, fue lo que nos permitió diagnosticar mucho más rápido. Antes se tomaba una muestra, se mandaban a Ushuaia hasta que nos mandaban el resultado, por ahí estábamos tres o cuatro días hasta obtener un resultado, con todo lo que eso acarrea, no poder hablar a la persona que tiene el virus, no poder ayudar a sus contactos estrechos y todo esto favorece a la proliferación del virus. El hecho de poder contar con esta tecnología de prueba diagnóstica en el mismo día, también hizo que podamos vivir la pandemia mejor y esta fue una decisión política, fue algo que decidió el intendente Martín Pérez y que puso en valor el laboratorio”.

“Realmente contar con el único laboratorio de biología molecular de la Patagonia para nosotros es un orgullo que esté a disposición de los vecinos!”, expresó la pediatra y añadió que “luego vinieron los operativos de hisopado también, respondiendo a una demanda que había porque era muy complicado hisoparse, teniendo en cuenta que el principal problema de esta pandemia, más allá del virus que nosotros sabemos todo lo que hace, es que hace que el sistema sanitario colapse”.

“Nos parecía sumamente importante poner a disposición de los vecinos más agilidad más velocidad para que puedan acceder los vecinos a la dosis de vacunas que son tan necesarias”, detalló la funcionaria.