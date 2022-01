Millacura Sur actuó en el marco de la transmisión oficial de TV y compartió escenario con reconocidos referentes de la canción, como Los Nocheros, Roxana Carabajal, Mario Alvarez Quiroga o Los Tekis.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la joven artista fueguina destacó el acompañamiento de mucha gente que la sigue en los pequeños conciertos y que no quiso perderse la presentación en el tradicional festival. “Mucha gente que va los eventos chiquitos que hacía allá en Río Grande, y que me sigue a todos lados, este no se lo podía perder la verdad y ahí estaban con las banderas y fue hermoso”, comentó.

“Nosotros fuimos los número 5, aproximadamente 12:30, después de Garnica, así que fue muy loco estar ahí antes escuchándolo a él y el público estaba encendido, bailando en una fiesta, la plaza estaba repleta, el clima era hermoso, estaba un poquito fresquito pero lindo, los días anteriores había mucha lluvia, pero anoche fue una tremenda fiesta”, señaló Millacura, y agregó que “uno por ahí se imagina como artista, siempre lo que más me gusta es compartir mucho con el público, pero esto era mucho más grande, así que fue solo ser auténtico con lo que uno hace”, relató la fueguina sobre su performance.

Por otra parte, habló un poco sobre su experiencia y las repercusiones del show: “Los viajes creo que también me han fortalecido un montón, tenía ese sentido venir caminando y llegar a este lugar con todas las fuerzas y con las ganas, porque son más las ganas de disfrutar y de compartir las canciones con tantas personas y que sean de distintos lugares, eso es algo que te llena de experiencia, de amor, de cariño, porque después cuando me fui del otro lado a ver el escenario que hay es diferente, me cruzaba con las personas y me reconocían, me paraban en todos lados y fue muy loco eso también”.

“En los lugares adónde voy, voy absorbiendo las distintas músicas y además somos del sur, somos de Tierra del Fuego -expuso la artista-, es la primera vez que podemos presentarnos en un escenario que alguien nos conozca y poder hablar de nuestra tierra de la manera que nos atraviesa, porque hay mucha diversidad en Tierra del Fuego, hay gente de todos lados, entonces creo que también como nos llega la música en ese lugar tiene que ver con cómo yo hago la música”.