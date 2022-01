En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Gómez señaló que “tengo un carrito con mi bicicleta, una perra, viajo, y tiro la carpa en cualquier lado” y agregó que “para cruzar del lado de Río Gallegos, en Monte Aymond, porque Chile no nos deja a pedalear en suelo chileno, tuve que esperar a que alguien me llevara, porque nos dam 5 horas para cruzar y es imposible hacer todo esos kilómetros en 5 horas, así que un boliviano me cargo, me trajo, y estoy acá en el paraíso Argentino”.

El aventurero viaja desde el dos de enero de 2021, luego de un 2020 marcado por el aislamiento en cuarentena: “En realidad con mi mujer nosotros pedaleamos antes, entonces ya hace cuatro años lo quería hacer, antes de la pandemia. La idea era que mi mujer volviera a Buenos Aires desde Jujuy y empezará el viaje, como todos nos encerramos todo el año 2020 y yo no aguantaba más, porque empecé a engordar, empecé a sentir problemas emocionales ya, porque no podía dormir, me despertaba las 3 de la mañana a entrenar yo solo, porque me agarraba y no podía respirar. Empecé con problemas que ha muchos nos ha pasado eso, los que trabajamos al aire libre, por lo menos en mi caso”.

En ese marco, Gómez comentó que “entonces, le dije a mi mujer que me iba a ir y entonces pensaba ir en avión desde mi casa, que vivo en congreso en Capital Federal, a Jujuy, para viajar desde la Quiaca a Ushuaia por la 40, pero los aviones con el tema del Covid-19 tenían muchas restricciones, no me querían llevar la bicicleta, así que agarre me fui me fui el 2 de enero solo con mi bicicleta, cruzando todas las provincias por medio país y después empecé desde allá, desde Jujuy”.