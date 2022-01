El Municipio de Río Grande apoya y contiene a los artistas de la sede local que participan del Precosquín 2022, acompañándolos durante su estadía en la ciudad de las sierras cordobesas. Walter Freyre, representante de la sede Río Grande ante el Precosquín, celebró la consagración de Silvana Millacura, ganadora en categoría «Tema inédito».

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Freyre sostuvo que “el apoyo, no solo a los artistas de la provincia, sino locales, es un eje fundamental en nuestra política cultural”, y añadió que “en estos días de los 253 artistas que participaron en nuestra sede, en nuestra localidad, 48 estuvieron acompañándonos estos primeros tres días, después estos dos días finales un poquitito menos, pero pudieron ser parte de este sueño que cada sede de distintos lugares del país tiene como meta, que es llegar al escenario mayor”.

Respecto del logro de Millacura al haber sido seleccionada para el evento central, el funcionario indicó que “compartir con los artistas consagrados, profesionales, humildemente es un gran premio, compartiendo una noche seguramente en algún horario televisivo, no sabemos,lo estamos por confirmar ,pero ese es ni más ni menos que el puntapié inicial”, teniendo en cuenta que, paralelamente, la canción de autoría de Millacura y Juan Ciovini, fue también elegida por el INAMU (Instituto Nacional de la Música) para recibir un financiamiento para la grabación de un videoclip.

“Estamos muy felices por dos razones, ya era un momento histórico, porque en las casi 3 décadas que tiene la sede de Río Grande no habían pasado dos rubros juntos a una instancia final y mucho menos esta canción angelada -expuso Freire-, y digo angelada porque desde un primer momento sentimos en nuestro corazón que podía dar este tipo de sorpresas. Así que estamos felices todas las personas que hemos conformado la delegación, sus propios compañeros obviamente. sus músicos y todos los que trabajamos en el área de cultura y en la organización de nuestra sede”.

«Los jóvenes tienen una visión muy particular y muy linda donde no hay fronteras, se involucran un montón de áreas, se involucran un montón de estilos, de fusiones de música, de ritmo, de poesías, y creo que han salido a rescatar no solo los paisajes de ese bello lugar, que es Esmeralda, sino sensaciones de una ciudad, de un pueblo”, concluyó el referente en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

