En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Sandri señaló que “una queja que me manifestaron es que a las 7 de la mañana hay ruido de las máquinas, la empresa tiene que trabajar, la máquina tiene que trabajar, las máquinas hacen ruido, pero no me parece que sea una cuestión de catástrofe”.

“Yo estuve 20 años en Hostería Petrel y, por fijar un paralelismo, si hubiera venido una empresa o Vialidad a arreglarme el camino de esta manera, todavía estaría festejando, así que no creo que sea motivo de queja”, sostuvo el funcionario.

Agregó que “entiendo que por supuesto cuando entran máquinas pesadas a trabajar ocurren cosas que todo el mundo quisiera que no pasen, pero van a pasar, se va a cortar un cable, se puede romper un caño, esas cosas pasan, sobre todo cuando hay cuestiones que son clandestinas, o que por ahí no están declaradas, no están señalizadas como corresponde, y si vos ponés un cable y no está señalizado, y no está marcado, y nadie sabe por dónde va el cable, lo más probable es que la máquina lo rompa”.

A su vez, acerca de la falta de notificación sobre el inicio de las tareas de pavimentación, Sandri expresó que “esta obra se anunció en la Hostería Kaikén así que más notificado no se podría estar”. “Cuando hay obras de esta magnitud algún problema en algún momento va a haber, a alguien vas a molestar un poco, pero esto es así, fue siempre así y no va a cambiar”.

“La obra se arrancó allá por el 15 de diciembre, lo que pasa es que se trabajó 4 o 5 días por las fiestas, se cortó porque sabemos cómo funciona la isla. del 20 por ahí se cortó. y se retomó los primeros días de enero -expuso el director-. Debería haber arrancado de septiembre, no se pudo porque hubo algunos inconvenientes de formalidades, pero felizmente está la obra arrancada”.

“Es una obra bien importante para esta comunidad y me parece que es motivo de festejo que se arranque, la obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses y me parece que va a quedar sí para la temporada que viene el puente sobre el Río Turbio, me parece que la prioridad de la empresa ahora va a ser hacer la ruta propiamente dicha, el asfalto, intentará asfaltar todo lo posible y el puente, que es una obra puntual, muy específica quizás se haga la temporada que viene, porque se arrancó un poco tarde”, concluyó Sandri en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.