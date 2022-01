En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Saéz señaló que “a veces que le tengo que dar gracias a Dios de todo lo que me pasó, porque ahora que ya está prácticamente lista la obra, falta muy poco y la verdad que me doy cuenta de la gente, el cariño la gente y fue un afecto tras otro”.

La histórica panadería, centro de atracción de Tolhuin y atractivo para los medios de todo el país, fue devorada por las llamas en la madrugada del 23 de enero de 2021 y alrededor de un año después, todo está listo para reabrir.

“Indudablemente que fue un desafío y una locura que ni siquiera me puse a pensar si era lógica o no, a los 68 años tampoco estamos para muchas cosas, como que era más fácil cobrar el seguro, indemnizar y que se termine un ciclo, pero la verdad que en ningún momento se planteó esa realidad porque la verdad que la gente no me dejó”, expuso el empresario durante la entrevista en el programa radial “Un Gran Día”.

Emilio Saez le adelantó a ((La 97)) Radio Fueguina la reapertura de Panadería La Unión.

Sostuvo que la panadería abrirá sus puertas “aproximadamente en un mes, pero no más”. “Creo que el día 5 vamos a tener un acto muy chiquitito vamos a ver si hacemos algo para hacer para una inauguración íntima”, destacó, y mencionó que además de los clásicos productos de panadería, se brindarán otros servicios básicos.

“Si Dios quiere vamos a tener la posibilidad de vender churros, diría desde la vereda y vamos a tener vamos a tener aire para que la gente pueda cargar porque es un problema que acá que las gomerías los sábados y domingos por ahí no funcionan y por ahí no hay para dar aire, por ejemplo, a una rueda, y también un arrancador de baterías”, detalló Saéz.

“Será sobre Avenida de los Selknam, ahí estamos haciendo la vereda y ahí va a quedar el hueco, dónde van a tener acceso a agua, aire y un cargador arrancador, por las dudas, para los coches”, concluyó el comerciante.

(Fotografías: Christian Bisso, Walter Ruiz)

Notas relacionadas: