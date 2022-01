En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Cárdenas mencionó que “venimos en realidad trabajando desde el INFUETUR, y comunicando también en los diferentes medios nacionales, esto de promover la naturaleza, de poder conocer los lugares de Tierra del Fuego, de ponerlos en valor y de protegerlos a través del cuidado que podamos realizar”.

“Cuando hacemos las actividades de senderismo, cuando vamos a acampar, cuando disfrutamos de la naturaleza también debemos protegerla, porque sabemos de los peligros que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina con respecto a incendios y residuos encontramos también mucho en la naturaleza y queremos de alguna manera tratar de difundir esto de la protección de la naturaleza y el disfrute”, explicó la funcionaria.

“Uno no quiere lo que no conoce, la intención es poder dar a conocer los diferentes rincones que tenemos para poder visitar, que se están mejorando, de alguna manera se está trabajando para que se puedan disfrutar mejor y que, muchas veces no son conocidos”, señaló Cárdenas, y agregó que “la gente va por lo que por ahí se va publicando, lo que se va dando a conocer, se va concentrando en algunos lugares, como nos pasa con Esmeralda, que es uno de los hitos, pero hay otros más -relató la jefa de Departamento-, entonces de esa manera también logramos diversificar un poco la cantidad de gente que está interesada en hacer caminatas, en quizás darle la información antes de salir decirle de lo que tiene que saber”.

“Estamos viendo muchísima potencialidad en la zona centro de la provincia, en la reserva Corazón de La Isla, que es un lugar que muchos escucharon nombrar y que saben que está muy alejado, pero la verdad es que hay lugares muy lindos para recorrer con senderos, que son sencillos, que se pueden acceder con vehículo hasta determinado lugar y, después si, hay sectores que son un poco más complejos para poder ir con un vehículo común, hay que ir con una cuatro por cuatro, pero hay lugares que sí se pueden recorrer y eso sí son los que nosotros promovemos”, precisó Cárdenas en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Tenemos muchísimas reservas en nuestra provincia que por ahí la gente no conoce, como Río Valdez, Laguna Negra y cada una de ellas tiene algún sendero interpretativo, senderitos para poder ir viendo y conociendo la vegetación, disfrutando de todo ese sector centro de la provincia”, concluyó la funcionaria.