En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Juan comentó que “mi preocupación apenas me enteré del proyecto era justamente qué mantenimiento iba a tener, cómo va a ser, si esto se ilumina o no se ilumina, porque todo se puede hacer, pero bien, porque de repente meter una súper contaminación lumínica en la cabecera tampoco es bueno porque no es la que la gente busca, y como que todo depende de la organización, y la organización es lo que no habido “.

“No hemos tenido nosotros ni ningún emprendimiento, y hasta donde me dicen el dato tampoco desde la parte de Tolhuin tenía notificación de que esto arrancaba cuando arrancó”, cuestionó el gerente.

“Lo que vi venir también fueron varias cuestiones que se fueron dando, nos arrancaron un cable de luz y nadie se hizo responsable, y tuvimos que pagar esto y nos dieron una hora para arreglarlo, y esos cables encima no se consiguen en Tolhuin, son carísimos y todo depende de nosotros y, después, obviamente complicaciones a los pasajeros”, explicó Jusn, y puntualizó que “nosotros teníamos un caminito prolijito de acceso a unas habitaciones que tenemos y nos arrancaron la vereda de acceso a eso de un minuto para otro y esto nos encontramos después, que había prácticamente un precipicio para la gente del este sector para venir al restaurante y se cae de un pozo, entonces cosas así encontrándonos todos los días”.

“En vez de estar ocupandonos del pico de actividad turística, estamos lidiando con esto, que los pasajeros se queden sin un exceso, con ruido desde las 7 de la mañana -expuso el administrador-, uno entiende que no se puede frenar la obra, pero hay cosas que se pueden coordinar”.

“Está claro que por ahí desde el otro lado van a decir que no se puede hacer en invierno, pero el corte del acceso por un momento a mí me dicen desde Vialidad que no se va a cortar y después la empresa me dijo que sí iba a cortar, entonces ni siquiera queda en Claro todavía eso”, mencionó Juan, y añadió que “esto significa que la gente de la ruta no puede acceder a la hostería”, teniendo en cuenta que “un proveedor no tiene ganas para hacer 12 kilómetros de más de para hacer la entrega de la mercadería, entonces ya el problema termina en un desabastecimiento por la falta de previsión”.

A su vez, el gerente remarcó otros inconvenientes que surgen con las redes de servicios básicos y la posibilidad de que se generen accidentes de tránsito debido al nuevo pavimento: “A nosotros nos corta el predio en la mitad, entonces desde servicios que pasan de un lado a otro, la problemática de luz, hasta esto del cruce de los pasajeros y, después, de una problemática que también vengo pateando para adelante, porque la idea es no acertar el pronóstico, pero lamentablemente se viene dando, y es que se trata de una curva muy cerrada y que, aún con el ripio, la gente agarra con mucha velocidad y con el asfalto no va a ser más que intensificar esto y, lamentablemente, con el viento no se escucha bien y la idea es evitar una tragedia”.

“Yo voy planteando la problemática, espero tener respuesta, porque después parece un accidente, pero si uno la ve venir no es un accidente”, concluyó el administrador de la hostería.