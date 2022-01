El integrante del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de Río Grande, Roma Alancar, confirmó que las autoridades nacionales se comunicaron con la institución para pedir disculpas por no haber convocado al centro fueguino para participar del lanzamiento de la conmemoración por los 40 años del conflicto bélico, acto realizado en Buenos Aires.

En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, Alancar remarcó que “para la presentación de los 40 años no nos tuvieron en cuenta, acá no llegó la invitación, quizás no nos tuvieron en cuenta, pero sabemos que Tierra del Fuego siempre está presente”, y agregó que “por ahí, se le escapó el programa o la invitación, pero nosotros no bajamos la fuerza de trabajo que tenemos”.

A su vez, el referente mencionó que existe una comunicación fluida con la Secretaría de Malvinas de Nación, a pesar de la ausencia en el acto de lanzamiento realizado semanas atrás. “Las autoridades se pusieron en contacto y aceptaron la no invitación, y son cosas que a veces pasan, somos 23 provincias y a veces puede pasar”, explicó Alancar.

Por otra parte subrayó que todavía se espera la confirmación de la llegada del presidente de la Nación Alberto Fernández, quien se comprometió con participar de las actividades en la provincia.

“Habrá muchos eventos, sabemos que puede llegar el presidente, que él dijo que iba a venir para el 1 o 2 de abril, que es su cumpleaños, así que estamos todos pendientes y sujeto invitaciones y visitas de quienes pueden llegar acá a Río Grande”, indicó el veterano en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

No obstante, Alancay destacó que el cronograma de actividades no está confirmado en función de los cambios que plantea permanentemente la pandemia de Coronavirus.

“Estamos planificando porque ahora estamos sujetos a la pandemia. eso es lo que nos pasó el año pasado y este año es de conocimiento público con respecto a esta pandemia, que no para sigue y sigue, más acá en nuestra provincia, que aumentaron mucho los casos -detalló el ex combatiente-, así que esperemos que cuando lleguemos al mes de marzo esto se pueda parar, o seguirá, no lo sabemos. Nosotros planificamos como antes hacíamos, la semana de Malvinas, la vigilia, el acto, todo eso, pero estamos atados y condicionados a esta pandemia, Nosotros estamos organizando como que vamos a hacer nuestro acto, pero todo va a depender de la pandemia qué se dispare o baje no sabemos”.