Los testeos preventivos por el Covid han acarreado discrepancias en los ultimos dias entre funcionarios chilenos, al punto de generar conflictos que terminarian perjudicando a ciudadanos argentinos en transito por el vecino pais.

Finalmente, la Cancillería de Chile admitió que los antígenos aleatorios no correspondían y los suspendió, sin embargo, el personal de aduanas no está de acuerdo con dejar pasar a argentinos sin testear a Tierra del Fuego.

La modificación se da luego de que dos micros quedaran varados en Monte Aymond, cuando dos pasajeros dieron positivo para Covid-19. El caso derivó en la intervención de la Cancillería argentina, que articuló con el vecino país para que liberaran la fronteras, ya que los testeos aleatorios no estaban estipulados para viajeros que fueran hacia Tierra del Fuego.

El bloqueo del martes generó tensión en la frontera de Monte Aymond, que une a Chile con Argentina, y La Opinión Austral pudo confirmar que el país trasandino ya no realizará los testeos de antígenos a quienes crucen a Tierra del Fuego.

Esto fue debido a que la medida estaba dentro de los protocolos del país vecino para el ingreso de extranjeros. Esto incluye la presentación de un PCR negativo, el certificado del esquema completo de vacunación, un seguro Covid y un test rápido de antígenos que se realiza en la frontera.

Este jueves, el titular de Migraciones en Santa Cruz, Gonzalo Chute, confirmó a La Opinión Austral que desde ayer quedó sin efecto el testeo aleatorio, ya que se trata de un tránsito dentro del mismo país argentino y, por ende, no corresponden las mismas medidas.

Luego de que la Cancillería chilena les diera la razón a los funcionarios argentinos que mediaron en el inconveniente, trabajadores de la Aduana del país trasandino anunciaron que hoy viernes llevarían adelante un paro en protesta, ya que no están de acuerdo con la decisión del seremi salud para que no se les haga un testeo a los viajeros argentinos que cruzan por su país para llegar a Tierra del Fuego.

La preocupación en la región magallánica no es menor. La tercera ola de coronavirus sumió a Punta Arenas en una situación delicada, llegando ya a los mil casos positivos en la última semana.

Según los reportes de Salud, la región más austral de Chile registró durante los últimos días una variación de un 400% en la evolución de casos positivos.

Los contagios, durante los últimos días, escalan arriba de los 150 casos diarios notificados, lo que hace prever que, luego de que ayer se llegara a los 931 casos activos, la cifra podría superar los mil casos activos.

Ayer por la tarde, Aduanas de Chile no tenía información ni tampoco el personal apostado en la frontera, por lo que la medida de fuerza no había sido todavía comunicada oficialmente.

En el ámbito de Migraciones local se mantienen alertas ante lo que pueda suceder hoy, si efectivamente se lleva adelante un parate de la frontera, habida cuenta del volumen de pasajeros que circulan en los últimos días.

A finales de diciembre, el Gobierno Nacional habilitó cuatro corredores seguros que unen a la provincia de Santa Cruz con Chile.

La medida fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 1.237/2021 de Jefatura de Gabinete, para los pasos de Río Turbio-Torres del Paine; Río Gallegos-Punta Arenas; Río Turbio-Puerto Natales, y Los Antiguos-Chile Chico.

La norma, que lleva la rúbrica de Juan Manzur y de los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fue acompañada por un protocolo aprobado por las autoridades sanitarias provinciales para el ingreso de personas en territorio nacional en medio de la pandemia de Covid-19.

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional surgió como respuesta a la solicitud presentada por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien previamente destacó que la provincia “cuenta con los recursos necesarios para dar respuesta a potenciales problemas sanitarios».

Fuente: La Opinion Austral