Buchieri es el docente de Río Grande que el 5 de enero se internó en las aguas del mar, en la zona de Cabo Domingo, con su nuevo bote inflable, una embarcación que después quedó claro que no estaba en condiciones de ser utilizada bajo esas características, en una jornada de mucho viento y con mareas cambiantes.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el Dr. Pinno expresó que “se ha dado por cerrada la primera cita, ha finalizado la primera etapa de la búsqueda vital en agua, lo que no significa que no se continúe con la búsqueda por medio terrestre”.

Fiscal Ariel Pinno (DJN)

Por otra parte, si bien el funcionario consideró que la “esperanza nunca se pierde”, remarcó que “hay protocolos internacionales y demás que nos dan la probabilidad y la pauta de cuándo una persona tiene sobrevida en el agua, ojalá lo encontremos con vida en otro lugar y en ese sentido se va a seguir buscando”.

“En el día de mañana (por este viernes) se va a coordinar con la fuerza de Prefectura y las demás fuerzas, cómo se sigue adelante en forma conjunta la búsqueda por tierra en esta nueva modalidad”, mencionó Pinno en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, confirmó que se reunió con los familiares del desaparecido, quienes llegaron a la provincia desde Córdoba: “Los pusimos al tanto de las tareas que ya habíamos desarrollado en cuanto a la búsqueda, también en el desarrollo de la segunda hipótesis que se había trabajado, despejar sus dudas y demás, y de qué forma se realizó la investigación también. Es difícil entender lo que pasó porque no podemos estar en la cabeza de la persona en ese momento, las decisiones que toma y demás, pero hay registros fílmicos que dan cuenta de que efectivamente Alejandro ese día se metió al agua, no hay segundas personas en este momento que se haya podido determinar que hayan participado en la toma de esa decisión. Seguramente es difícil de entender y el dolor es muy complejo, pero hasta el momento esto es lo que tenemos”.

“La segunda hipótesis quedó agotada”, sostuvo el fiscal sobre la posibilidad de la participación de terceros en el incidente. “Se abrieron todos los canales de prueba y demás para despejar dudas sobre la señora y, más allá de sobre la señora, sobre la hipótesis de la intervención de terceras personas”, agregó.

Con relación a la posibilidad de que el número celular de Buchieri figurara “en línea” en redes sociales luego de su desaparición, Pinno explicó: “el tema de que el teléfono lo tenía encima, no se ha podido determinar todavía y también se dijo, que ya se investigó el tema de las aplicaciones y demás, que quedan en segundo plano muchas veces y por eso captan alguna señal que puede haber quedado de alguno de estos dispositivos».

A su vez, reiteró lo adelantado por el juez Cesari Hernandez previamente, acerca de que “el video no tenía ningún tipo de alteración”, y añadió que “eso se investigó por la División de Delitos Complejos y se determinó que los videos no habían sido editados, fueron en ese día, en esa hora, en ese lugar, no caben dudas y que el auto, efectivamente, con las dos personas, se trasladó ese día y a esa hora hacia ese lugar”.