El integrante del área de Migraciones de la provincia, Ariel Rodríguez, confirmó que para este fin de semana y los próximos días se espera un incremento en el tránsito de vecinos y turistas por la frontera terrestre para ingresar y salir de la isla.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Rodríguez sostuvo que “el fin de semana se va a dar el recambio de las vacaciones, nosotros vemos esto que se está dando mucho ya del egreso y el retorno, así que seguramente este fin de semana quizás estemos en casi en la misma cantidad de número de personas, tanto de la gente que sale de vacaciones como aquella que regresa, algo que muy común en estos cambios de quincena”.

“Los vecinos tienen que saber que lo único que se le pide en la frontera es el documento vigente de la gente que viaje, esto quiere decir que los documentos no estén vestidos”, indicó el funcionario, y agregó que “hemos tenido varios casos en dónde, por ahí, la persona no se da cuenta de que se le ha vencido y se encuentra con esto recién en frontera”.

“También hemos tenido contratiempos con los documentos de los niños y niñas, los cuales por todo este contexto de pandemia no fueron renovados y eso genera un contratiempo, pero solamente para viajar se necesitan los documentos vigentes, no hay que llenar ninguna declaración jurada ni nada por el estilo para hacer un viaje que tiene como destino una localidad dentro de la república Argentina”, expresó Rodríguez en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

“En cuanto al ingreso a la localidad de Río Gallegos para las personas que aún no estén vacunadas, es decir aquellas personas que no tienen ni siquiera una dosis, tendrán que viajar con un PCR negativo de no más de 72 horas, o para las personas y que al momento de ingreso de Río Gallegos no hayan pasado los 14 días que estipula la normativa sanitaria -señaló Rodríguez-. Por el contrario para todas aquellas personas que ya tengan por lo menos una dosis con más de 14 días y para quienes hayan completado ya el esquema con el refuerzo, la tercera dosis de vacunación, mostrando tanto el certificado de vacunación en forma física, o bien a través de la aplicación Mi Argentina, podrán continuar su viaje hacia el norte del país sin ningún tipo de contratiempo”.

Sobre el corredor seguros habilitado con Chile, el miembro de migraciones sostuvo que “por ahora el paso fronterizo de Monte Aymond es el único corredor seguro que a la fecha Chile ha habilitado, así que muchas son las consultas de cuándo lo va a hacer también San Sebastián y la respuesta es que cuando el país vecino de chile estipule o determine que para ellos que están dadas las condiciones para que esto suceda, San Sebastián también actuará en concordancia con la decisión que tome el país vecino de Chile”.

“También hay que pensar en qué Chile tenía determinada la apertura de distintos pasos fronterizos para este mes de enero que, debido a la situación sanitaria que vive el vecino país, ha decidido postergarlo un tiempo más, así que estamos siempre atentos a novedades y a las determinaciones que pueda llegar a tomar en este sentido el vecino país”, concluyó el funcionario.