Abre la barcaza nuevamente y desde Gobierno buscan que no queden fueguinos varados por las demoras. Esta temporada se registra un equilibrio entre salidas e ingresos.

Luego de tres días, abre la barcaza y piden a Chile que no queden fueguinos varados

El secretario de Protección Civil de la Provincia, Daniel Facio, se refirió a la situación que se vive en los pasos fronterizos chilenos y argentinos. Mencionó que durante la mañana de hoy había gente esperando a pesar de que el Gobierno había solicitado que los fueguinos se abstengan de intentar salir de la provincia vía terrestre hasta que se habilite el cruce por la barcaza.

En horas del mediodía, la empresa TABSA anunció que a partir de las 13 horas vuelve a funcionar el cruce por barcaza, luego de tres días de suspensiones y complicaciones debido a los fuertes vientos.

“Es algo que no podemos manejar, más allá de que puede haber alguno que también nos quiera echar la culpa del viento, pero esto es así, lamentablemente nos toca estar en una posición geográfica donde estás cuestiones se han vuelto moneda corriente e impactan directamente en la vida de todos los días”, señaló el funcionario en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó que “esperemos que no tengamos este más este tipo de cuestiones”.

Respecto de la atención, Facio expresó que “estamos hablando con los estamentos de modo de que, si tenemos esta demanda, poder ampliar los horarios, pero por lo pronto no hay nada concreto”.

“Las recomendación es estar con paciencia, una vez que ingresan al paso internacional van a ser gestionados, no los van a dejar ahí, van a salir, hemos planteado esta situación también al país vecino y esperemos tener buena predisposición también, para que pueda gestionar a quienes ya ingresan y por cuestiones, a veces del tiempo, llegan al límite de los horarios y esperemos que los puedan atender, porque desde el lado argentino les aseguro que lo lo vamos a hacer”, subrayó el secretario.

Sobre las medidas adoptadas en estás últimas 72 horas a causa de los cortes en la actividad fronteriza, Facio comentó que «lo que se hizo fue por lo pronto informarle a nuestros vecinos que estaba sucediendo esto respecto del temporal, que se recomendaba que no se acerquen porque de hecho no van a cruzar hasta que se reanuden, si hay personas que han decidido hacerlo esa es una decisión personal, lo que sucede es que, hasta tanto no reanudan los trámites administrativos, las fronteras chilenas y las argentinas estaban también sin trabajar por este tema».

Por otra parte, confirmó que el próximo fin de semana habrá mucho movimiento de salida e ingreso de personas a la isla: “Este va a ser un fin de semana movido por el recambio, de hecho está siendo así. Normalmente en estas fechas hay un éxodo, una salida desde Tierra del Fuego hacia el continente, pero se ha dado la particularidad de que nuestra provincia a sido una de las más elegidas en cuanto al turismo local argentino y mantiene como un equilibrio en cuanto a la cantidad de personas que están saliendo y a las que están entrando. A partir de la primera semana de enero y esta que estamos transitando, la segunda, hay un ingreso muy importante, a tal punto que se mantienen los mismos números. Para poner un número, están alrededor de 1.000 personas saliendo y 1.000 personas entrando. Este es el equilibrio del que hablábamos y que sigue siendo movidito, y es una particularidad que se ha dado en estos tiempos. Por lo general las primeras quincenas eran de salida, no de ingreso, y ahora estamos teniendo el equilibrio en cuanto a salidas e ingresos”.