En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ventura destacó que alternativas como estas representan la posibilidad de generar puestos de trabajo. Señaló que ”la proyección que tiene la primera Cooperativa Láctea de Tierra del Fuego es enorme y va en el camino de lo que desde el Municipio estamos trabajando, porque estamos pensando impulsar un poco lo que es la soberanía alimenticia, no solamente de Ushuaia sino de la provincia, así que me parece que es un gran primer paso en este sentido y también la generación de puestos de trabajo genuino”.

“En lo que nosotros ayudamos es también en la vinculación con otras cooperativas del país para que se crucen productos y esto es muy importante porque no solamente venden sus productos, sino que venden leche y productos de otras cooperativas a unos precios y a unos niveles de calidad que son realmente muy competitivos -sostuvo el funcionario-, y evidentemente, en estos primeros dos meses de vida que están cumpliendo, los comerciantes y la gente están respondiendo muy bien, por los precios y por la calidad”.

Ventura agregó que “es responsabilidad del Estado articular esto y en este sentido estamos nosotros trabajando fuertemente, no solamente en el acompañamiento financiero y en la capacitación técnica para la cooperativa, como para otras cooperativas que prontamente van a empezar a salir, sino que en la promoción; nosotros lo difundimos, no solamente que los acompañamos y los ayudamos”.

Por otra parte, el subsecretario consideró que la aparición de nuevas ofertas de productor también hace a que mejoren los precios a través de la competencia: “Lo que hace que las grandes cadenas acomoden sus precios es la competencia y no hay competencia más Leal que está, así que me parece que lo mejor que nos puede pasar a los fueguinos es no tener 4 o 5 marcas de leche, sino 7 u 8 marcas de leche y que sean cooperativistas, que sean nuestras que sean fueguinas, lo mismo con los quesos, con los embutidos, y me parece que empieza a recorrerse un nuevo camino, ya no desde la dialéctica, sino desde los hechos”.