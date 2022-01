Continúan las inscripciones para las becas Progresar hasta el 31 de enero

El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) del Ministerio de Educación de la Nación, tiene como condición la matriculación escolar, la asistencia regular y el rendimiento académico. Hasta el 31 de enero tiene habilitada las inscripciones de becas para chicas y chicos de 16 y 17 años que asisten actualmente a la escuela y/o aquellos que retomarán sus estudios con esta beca.

Esta política educativa, que ya lleva una inversión anual de $70.000 millones de pesos, pretende mejorar las condiciones para el sostenimiento de las trayectorias pedagógicas de estudiantes de escuelas secundarias que necesitan fortalecer aprendizajes y finalizar la educación obligatoria o el estudio de una carrera de nivel superior.

Por ello, desde el Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS se convoca a las y los jóvenes interesados a inscribirse hasta el 31 de enero de 2022, en el sitio web de Progresar: argentina.gob.ar/educacion/progresar.

Los requisitos para aplicar a la beca son: tener entre 16 y 17 años; ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece la o el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil. El monto de la beca es de $5.677, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad y su duración es de un máximo de 2 años.

La confirmación de la inscripción se realizará en el inicio escolar entre el 1 de marzo y el 30 de abril, donde las instituciones educativas certificarán la asistencia de las y los estudiantes.

El programa tiene también una dimensión de fortalecimiento institucional y otra pedagógica, dado que el Ministerio de Educación de la Nación aportará equipamiento tecnológico a las escuelas y financiará tutorías docentes para acompañar a los jóvenes.