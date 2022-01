Juez Cesari: «El Tribunal no tiene ninguna duda de que Buchieri entró al agua con el botecito»

La Justicia llevó adelante allanamientos en la vivienda y en el vehículo de Alejandro Buchieri, el docente de Río Grande que el miércoles pasado desapareció luego de haber ingresado al mar en un pequeño bote inflable. Además, se peritó el teléfono de su pareja «buscando elementos que sean determinantes para la investigación respecto del paradero de esta persona».

En declaraciones exclusivas a ((La 97)) Radio Fueguina, el juez interviniente en la causa, Dr. Daniel Cesarí Hernández, señaló qué “paralelamente con esta investigación que teníamos del señor perdido en el agua, primero se contactó una persona que dijo ser familiar y dio una serie de apreciaciones y, al día siguiente, se ha apersonado en el Tribunal el hermano, junto con un amigo, a quién se le recibió declaración testimonial y sembraron una hipótesis, respetable desde la opinión de ellos, pero objetivamente valorada desde este tribunal”.

Ningún imputado

“Se le concedió vista a la Fiscalía, y la Fiscalía amplió su pedido de investigación”, remarcó el magistrado, quien a su vez reiteró que “no hay nadie imputado”.

Cesari Hernández expresó que “como se propusieron una serie de dudas, se nos obligó a investigar en esta investigación, se peritó de teléfono de la pareja, se avanzó en la cuestión de comunicaciones y en el día de ayer se llevó adelante un allanamiento que tuvo como finalidad primero la inspección del vehículo, que no habíamos tenido acceso, la revisión de los elementos para constatar si había relación entre la narración y lo sucedido, y ahí se encontraron los calzados, se encontraron elementos, se encontró arena, y todo daba coincidencia con lo narrado, y no se logró encontrar ese celular, sí se encontraron otros tantos celulares y computadoras, que en este momento están siendo peritados, y también se extrajo del domicilio del caballero elementos con posibles restos biológicos, que son materia de preservación para eventuales pruebas de ADN, todas diligencias propias que hay que hacer en este caso”.

En una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”, el juez subrayó que “al Tribunal y a la Fiscalía no le cabe duda de que ese día el señor Buchieri entró al mar argentino en ese botecito, las filmaciones que fueron mostradas por videos en distintos portales fueron peritadas por peritos complejos y ya tengo la información de que son filmaciones veraces, no alteradas, que se corresponden al lugar y al día que fue informada la desaparición», y agregó que «la persona que se ve en las imágenes es Alejandro Bucchieri y esos archivos no han sido modificados, editados ni adulterados, porque se han conocido algunas dudas sobre este tema y eso quedó ya técnicamente descartado”.

“Ninguna persona vino a hacer una denuncia contra nadie, vinieron a plantear interrogantes y dudas que desde la Justicia nos vemos obligados a investigar para dar esa respuesta a la gente que necesita, aunque sea una respuesta triste”, precisó Cesari Hernández.

En ese sentido, respecto de la venta a través de redes sociales de elementos que pertenecían al docente, el magistrado comentó que fueron realizadas previamente a su desaparición.