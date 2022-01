El secretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, cuestionó en severos términos la postura del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y de ambientalistas de Greenpeace que se manifestaron en contra de los proyectos de exploración petrolera offshore.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Solorza sostuvo que “este tipo de opiniones lo único que hacen es confundir a la población, desinformar de una manera muy artera y la verdad es que mucha gente no entiende bien cuál es la actividad, ni el fondo de las actividades, ni cómo se tienen que llevar adelante”.

“Es una actividad de riesgo, sí, pero que con los cuidados, con los controles que existen hoy, con los estándares tan elevados que existen en la industria, es una actividad muy segura”, expresó el funcionario, y agregó que “no me llama la atención la oposición a este tipo de proyectos de desarrollo”, tenniendo en cuenta que “la desinformación o la falta de ella es claramente inadmisible porque el mundo convive con la exploración, la explotación offshore, y es absolutamente segura con los controles adecuados y con las actividades tomadas a recaudó y a resguardo, con estudios de impacto ambiental, con controles que creo que debe ser la fortaleza para tener una actividad segura”.

“Muchas veces el desconocimiento, la mala intención y muchas veces el terrorismo visual al que entran los sectores ambientalistas, la verdad que le hace mucho daño al desarrollo -expuso Solorza-, por qué una cuestión es claramente el cuidado del medio ambiente, creo que todos vamos a estar de acuerdo con el cuidado de nuestro planeta, de nuestra existencia, pero tampoco podemos permitir el no desarrollo y la intransigencia en el debate, cuando la verdad es que están realmente muy equivocados y ese falso ambientalismo, como yo lo llamo, muchas veces atenta contra el desarrollo de los pueblos y lo único que hace es ser funcional a los intereses capitalistas de otros países, porque tampoco he escuchado que se hayan manifestado en contra de la exploración petrolera en Malvinas, tampoco he escuchado a estos ambientalistas hablar sobre la cantidad de armamento bélico nuclear que existe en nuestro Atlántico Sur. Entonces, esas falsas experiencias me parece que le hacen muy mal a un pueblo que necesita desarrollarse y me parece que debemos educarnos entre todos antes de omitir opiniones que realmente dañan al colectivo y que los falsos ecologistas muchas veces utilizan herramientas que atentan contra el desarrollo político del país”.

Solorza remarcó que “independientemente de las posturas políticas de cada uno, me parece que hay sectores de la sociedad que están radicalizados según mi opinión, y muchas veces desde un lugar, creo que equivocado está vez, Greenpeace trabaja sobre una situación alarmante, falaz, malintencionada y casi hasta terrorista, cuando pública fotos con gente empetrolada en las costas argentinas, cuestión que nunca sucedió, pero esto claramente atenta contra una actividad sin conocimiento previo y si una información necesaria y con informaciones que luego hace mucho daño y luego son difíciles de poder contrarrestar”.