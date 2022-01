Este lunes, en horas de la tarde, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), graduó a la primera Contadora de 2022 y se suma a la gran cantidad de otros profesionales que también se graduaron durante la pandemia.

En su examen final, Gómez presentó un trabajo que estuvo elaborando en momentos de pandemia y que se relaciona en la incidencia que tuvo el COVID-19 en el sector gastronómico local. En el examen final estuvieron, el Contador Luis Arrieta quien es Jefe de Trabajo Final y su par Jorge Moreno quien es Titular de la Cátedra de Taller de Habilitación Profesional.

Fue Jorge Moreno, que además es coordinador de la carrera de Economía de la UCES, quien manifestó su satisfacción por la nueva graduada. “En realidad la mesa estaba preparada para la semana pasada pero por algunos motivos internos, la pasamos para esta semana por lo que se Ana (Gómez) se convirtió en la primera graduada de nuestra universidad en 2022, lo que nos pone muy contentos aunque también podría haberse convertido en la última egresada del 2021”.

Moreno indicó que Gómez de desempeña en una empresa local en el sector administrativo por lo que tiene mucha experiencia en lo relacionado a lo contable.

El Contador no dudó en señalar que como representante de la UCES, “estamos muy orgullosos de poder graduar a una nueva profesional que es una de las tantas que cursó los dos últimos años de la carrera en total pandemia.

Sobre este último punto, el contador Moreno entendió que “todas las universidades nos tendremos que habituar a la virtualidad. Todos los entes y en muchos sectores han tenido que agilizar y poner en funcionamiento los sistemas virtuales de trabajo. Por eso, en la UCES, entendemos que la virtualidad vino para quedarse independientemente de los niveles de contagios que viva la comunidad”. Aseguró que la virtualidad “es un cambio que favorece a todos”.

La emoción de ser profesional

Por su parte, Ana Gómez, la flamante profesional, a minutos de haber presentado su examen final, le confió a Prensa Universitaria que el paso por la UCES comenzó ni bien terminó el secundario en la Escuela de Comercio 1 de Río Grande cuando tenía 17 años. “Siempre me gustó todo lo relacionado con la contabilidad. Arranqué muy bien y luego, fui mamá por lo que abandoné la carrera cuando me quedaban 7 materias para recibirme. Luego de que pasaron años, no pensé que podría lograrlo pero me propuse retomar la carrera y lo hice en 2018 y no dejé de estudiar”.

Señaló que “la carrera de Contaduría no es difícil, sino que hay que ser constante, responsable y no bajar los brazos”. Ana Gómez confió que los últimos años de estudio los cursó, siendo mamá de dos hijos y con un trabajo estable.

“Me siento muy feliz porque he cumplido uno de mis sueños, una meta a cumplir”, cerró Ana Gómez con marcada emoción.

Cabe recordar que la UCES cuenta, desde hace muchos años, con un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tierra del Fuego que incorpora una modalidad de pasantías con las empresas del medio lo que genera que el profesional egresado de esta casa de altos estudios cuente con experiencia necesaria al momento de recibir su título.