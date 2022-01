El director de Defensa Civil Municipal, Sebastián Águila, brindó detalles de la intensa búsqueda que llevan a cabo fuerzas de seguridad y organismos competentes para dar con el paradero de Alejandro Buchieri, un docente de 35 años que ingresó al mar en un pequeño barco de goma.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Águila comentó que luego del aviso, en horas del mediodía de ayer, “nos acercamos y pudimos corroborar con la pareja que habían comprado este bote inflable y que lo habían ido a probar, lo habían comprado un día anterior y que estaban contentos, que querían salir a probarlo”.

“Nos mostró fotos y un video que ya está viralizado, que ya está por todos lados, de cómo este chico sube al bote y se va a probarlo a las aguas del mar argentino, donde justo da la casualidad que la marea estaba bajando y que teníamos un viento del oeste-noroeste de 70 km/h más o menos”, precisó el servidor público, y agregó que “la verdad que fue de una peligrosidad, de una situación bastante complicada y desde ese horario no se detuvo la búsqueda, ni por la costa, ni por aire, por todos los lugares dónde podría llegar a estar esta persona”.

Incluso una embarcación privada que se encontraba en la zona también se abocó a la búsqueda: “Ahí, frente a las costas de Río Grande, un buque pesquero está colaborando con Prefectura naval, que está más o menos a 8 millas más o menos, casi 20 kilómetros de acá de la costa está haciendo la búsqueda, el rastrillaje, pero lamentablemente todavía no se ha dado con el paradero”.

“Es un bote inflable que lo podés usar, nos decía Prefectura Naval y entendemos nosotros, que se podría llegar a usar, en un lago, en un lugar donde el agua está estancada, donde no hay corriente, donde no hay pleamar y bajamar, y lugares donde no hay vientos -expuso Águila-, es un bote que se podría llegar a usar así, pero tomó la decisión de probarlo en ese lugar, no entendiendo, por ahí no sabiendo, que las costas del mar en Río Grande son muy peligrosas”.

El principal error fue no haber consultado e informado a Prefectura acerca de que pretendían realizar una navegación con el pequeño bote, porque de lo contrario hubieran sido advertidos. “No avisó en ningún momento, no dieron aviso de que iban a hacer esta actividad, lo tomaron como una recreación, ir a pasar un día en bote, inflaron y creyeron que se iban a meter al agua e iban van a salir ahí a pocos metros, pero lamentablemente no fue así”, detalló Águila.

“Todas las personas que practican deportes acuáticos, que nadan, que hacen cualquier tipo de deporte acuático, kayak o canoa, o cualquier otro deporte, suelen avisar a Prefectura Naval que van a estar haciendo tal actividad en tal hora, en tal lugar”, mencionó el director de Defensa Civil Municipal, y añadió que “salen en grupo siempre, salen con pareja y siempre salen con todas las medidas de seguridad, con traje de neopren, con salvavidas, con todas las medidas de seguridad a hacer ese tipo de actividad, incluso a veces llaman y desde Defensa Civil y Prefectura Naval se les dice que las condiciones climáticas no son las adecuadas, o está bajando mucho la marea, o hay mucho oleaje, o hay mucha corriente, o tenemos alerta meteorológico por fuertes vientos, que es lo que siempre o a menudo pasa acá en Río Grande”.

Respecto del operativo desplegado, el funcionario municipal remarcó que “se trabaja con cuatriciclos de Defensa Civil de la Municipalidad haciendo rastrillaje, hay un grupo de bomberos voluntarios que se sumó hoy a trabajar con nosotros, que están desde el sector de La Misión viniendo hacia la parte sur a pie, está servicios especiales con la Policía trabajando desde Las Violetas, haciendo un barrido a pie, también se sumó hoy a la madrugada un avión de Prefectura Naval que bajó de Comodoro, de búsqueda, rastrillaje y rescate, que estuvo sobrevolando la zona del mar durante toda la madrugada, y está saliendo ahora (durante el mediodía) a recorrer”, teniendo en cuenta que “se va a sumar el avión Arava de Gobierno a colaborar, con Protección Civil con personal de búsqueda y rescate también para delimitar las zonas y poder hacer la búsqueda más rápida y más efectiva, en el caso de encontrarlo”.