En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el referente de los trabajadores de Digital Fueguina, Marcos González, manifestó la sorpresa de los obreros al recibir la noticia de que Newsan no produciría los 17.000 aparatos de aire acondicionado que tenían previsto fabricar.

“En realidad nosotros seguimos siendo todavía empleados de digital fueguina del grupo Garbarino, nosotros lo que queríamos hacer era retomar una producción que había quedado pendiente con el grupo Newsan de 17.000 equipos de aire acondicionados”, relató el trabajador, y agregó que “venía todo encaminado, venía todo para poder cerrarse, y el último día del año pasado, el día jueves, el último día que nos juntamos para firmar el convenio, fue donde ni usan expresó que ya no tienen los materiales para poder afrontar esa producción”.

Sin embargo, Gonzáles cuestionó dicho argumento: “En realidad la mayoría de los materiales están dentro de la planta, lo único que está faltando que ellos compren son las carcasas de los aire acondicionados. Ellos nos dicen que no cuentan con los materiales para poder hacer frente a esta producción. En el medio no sabemos qué pasó, por eso mismo estamos esperando nosotros la información concreta, porque realmente Newsan es una empresa bastante grande y ellos manejan volúmenes de producción bastante altos como para decir, de un día para el otro, que se quedaron sin materiales y que no van a llevar adelante el trabajo que íbamos a realizar”.

“Nosotros tenemos la mayoría de los materiales dentro de nuestra planta en Río Grande para poder fabricar el producto, lo que nos está faltando es una sola parte y además no se entiende que, cuando uno manda a comprar un kit para fabricar aire acondicionados, compra el kit completo y viene desde el primer tornillo hasta la última tuerca que se necesita para poder producir -detalló González-. Entonces, para los que están en el tema saben que los materiales tienen que estar, si una parte está en Río Grande la otra parte tiene que estar en Ushuaia, por eso nosotros estamos pidiendo explicaciones”.

En una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”, el referente de los obreros confirmó que “estamos pidiendo que tanto el Gobierno como el Ministerio de Industria pidan explicaciones, porque en realidad si iba todo para adelante y, de un momento para otro, se viene todo abajo de golpe y no pasa más nada, me parece raro, más aún teniendo en cuenta que ya había empezado a trabajar seguridad y limpieza, siendo que el lunes a la mañana la planta estaba completamente operativa para poder recibir a todos los trabajadores y tuvimos que dar marcha atrás”.