En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Águila mencionó que “en este caso de lo que pasó ayer, este chico no respondía y en un momento quedó colgado cabeza hacia abajo y no respondía”. Agregó que por eso “se tomó la determinación, siempre con los cuidados y siempre velando por la seguridad del rescatador, de que subiera un binomio y que después se sumará un tercero más para poder asegurarlo, después subieron tres personas más que eran personal de bomberos voluntarios que con eso terminamos de poder asegurarlo a él y poder realizar la maniobra para poder bajarlo”.

“Se pudo hacer un trabajo con todas las fuerzas que intervinieron, salió todo bien más allá de que por ahí se estuvo más de una hora trabajando, pero primero se vela por la seguridad del rescatador y hay que hacer todas las maniobras como corresponde, tiempo teníamos y se hizo todo como corresponde, bajo los protocolos, para poder salvaguardar la vida de este chico”, expresó el servidor público.

Águila remarcó que “fue complejo porque él estaba colgado boca abajo y en el momento de nosotros tomar la determinación de intervenir con un binomio este chico gira y queda colgado de su campera, su campera queda colgada de una de las riendas de las antenas, quedó colgado como si estuviera colgado de un gancho, de la parte de atrás, y la verdad que fue de milagro”.

“Nosotros pensamos que la ropa se iba a agarrar y que no íbamos a llegar y que la persona se iba a caer al vacío, así que fue un momento tenso, un momento en el que primero subió un compañero y otro lo seguía y la idea era que llegaran los dos, y los dos llegaron en el mismo momento para poder asegurarlo”, relató Águila en una entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

A su vez, subrayó la particularidad de que esta persona estaba en estado de inconsciencia temporal, siendo que “por momentos se despertaba, por momentos estaba inconsciente casi, pero cuando se despertaba se ponía muy violento, en un estado bastante alterado, donde nos pegó, le pegó a los rescatadores, tiraba patadas y se quería tirar”.

“Nosotros estábamos asegurados, las tres personas que estaban arriba estaban aseguradas, los bomberos también, no había riesgo de que a ninguno le pasara nada, sino que no queríamos que a él le pasara algo, que se nos escapara de la mano. El primer binomio que llegó lo aseguraron con unas cintas alrededor del cuerpo para que la persona no se caiga y no se resbalé”, precisó el funcionario.