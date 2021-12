En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Contreras destacó el desarrollo de la “Sacale la lengua al Cáncer”, mediante la cual se realizaron consultas gratuitas en Centros de Salud para detectar y prevenir el cáncer bucal.

“Nosotros lo que enseñamos en esta campaña es a hacerse el autoexamen a toda la población, a los que se acerquen al centro de salud”, dijo Contreras, y añadió que “el autoexamen es empezar viendo los labios, si están de manera correcta, porque los labios hay que tener bastante precaución en que no estén agrietados o hay veces que se sale la piel y la gente se la saca, entonces siempre hay que tenerlos humectados con manteca de cacao o con los protectores solares, sobre todos nosotros acá, que estamos igual expuestos a este sol que no es muy bueno”.

“Después tenemos que mirarnos la lengua, el paladar, la parte interna de las mejillas, todo eso se observa y se ve el piso de boca, se ve que estén de manera normal, que no sea algo que esté fuera de lo que sería la normalidad, con alguna lesión por ejemplo, si tienen alguna llaguita, como las llamamos comúnmente en nuestra boca, que no cierra por más de 15 días, alguna parte sangrante que tengan en boca y que no pare o que sangre”, detalló la doctora en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Agregó que “a veces la movilidad de las piezas dentarias tienen razón, hay que mirar los cambios, decoloraciones en la mucosa, más oscura o más clara, algún bultito que sientan, todas esas cosas nosotros las miramos y si la población ve que tiene algo de eso y quiere sacarse la duda se acerca y nosotros los observamos”.