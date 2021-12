Ante la fuerte suba de contagios que se registró en las últimas semanas, la ministra de Salud anunció el criterio que se tomará en cuenta a partir de ahora, diferenciando vacunados de no inmunizados y asintomáticos de sintomáticos. La decisión se tomó después de una reunión con el Consejo Federal de Salud y había sido adelantada por la funcionaria días atrás.

A un año del comienzo de la campaña de vacunación y ante la disparada de contagios por la circulación de las variantes Delta y Ómicron, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ofreció una conferencia donde detalló las recomendaciones alcanzadas este martes por Consejo Federal de Salud (Cofesa) respecto a la cantidad de días de aislamiento necesarios, entre otras medidas.

Coronavirus: cómo es el nuevo esquema de aislamiento

«En función al avance de la vacunación y a la evidencia que hay en relación a la disminución de la infección y a la disminución de transmisión de la infección en las personas vacunadas», el COFESA recomienda:

Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo (menos de 5 meses de haber recibido su esquema primario completo o aplicado la dosis de refuerzo): el aislamiento es por 5 días y los 5 días restantes se deben maximizar los cuidados y minimizar los contactos de riesgo.

(menos de 5 meses de haber recibido su esquema primario completo o aplicado la dosis de refuerzo): el aislamiento es por 5 días y los 5 días restantes se deben maximizar los cuidados y minimizar los contactos de riesgo. Contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto : debe realizar los 10 días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora o 7 días y una PCR.

: debe realizar los 10 días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora o 7 días y una PCR. Casos confirmados con esquema de vacunación completa : el aislamiento es por 7 días y los 3 días hasta completar los 10 días se deben reforzar los cuidados.

: el aislamiento es por 7 días y los 3 días hasta completar los 10 días se deben reforzar los cuidados. Casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto: deben aislarse por 10 días.

«Sabíamos que iban a aumentar los casos y que podía aparecer una nueva variante. La Ómicron tiene transmisibilidad más alta pero letalidad menor», y eso hace que «no tengamos una traducción del aumento de casos en las internaciones y la mortalidad», destacó sobre la evidencia que permitió al COFESA anunciar las nuevas recomendaciones. «Las vacunas están salvando vidas, están mostrando el rol que tienen, independientemente que tengamos un número importante de casos», remarcó.

La tercera y cuarta ola de coronavirus en Argentina

«La mayoría de las regiones están transitando su cuarta ola y nuestra región la tercera ola, o sea que retrasamos tanto la llegada de la Delta en la Argentina que hemos evitado una ola. Eso es un logro de todo el país y muestra que las medidas que tomamos en junio tuvieron éxito y haber avanzado como avanzamos con la vacunación nos permite tener una situación totalmente diferente», subrayó.

Durante la reunión de este martes, que se realizó de manera virtual, también se reiteró la importancia de «seguir avanzando fuerte con la vacunación. Estamos acortando la brecha entre la primera y segunda dosis y estamos trabajando fuerte para poder dar los refuerzos al menos al quinto mes de recibido el esquema completo. Esto no va hacer que no haya casos: lo que va a suceder es que vamos a ofrecer la máxima protección para que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes», remarcó Vizzotti.

Actualmente, a un año de iniciar la campaña de vacunación «más importante de nuestra historia», aseguró la ministra, «hemos avanzado muchísimo». El «83% de la población tiene iniciado su esquema y el 70% ha completado su esquema de vacunación», mientras que en «la población que tiene más riesgo de tener internaciones y fallecer, que son las personas mayores de 50 años, casi el 95% inició su esquema y casi 91% lo ha completado”, precisó.