En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, Ramírez señaló que “al haber mucho demanda y, la verdad, como la cosa está mal, surgió hacer de vuelta este jueves 23 la feria”. A su vez, explicó que está programado otro evento para el próximo jueves 30 de diciembre. “La feria siempre la hacemos en el gimnasio Don Bosco, y para aprovechar el día va a ser desde las 11 de la mañana y hasta las 24hs.

“La idea es por lo menos hacerlas una vez al mes”, expuso el referente, y agregó que participan 170 feriantes de la ciudad, siendo que hay variedad de productos y de precios. “Hay cositas desde 1.000 a 5.000 pesos, vas a tener de todo, es mucha la cantidad de gente que, sinceramente, después de la pandemia, empezó a invertir en lo que es la venta de ropa, de diferentes de cosas y surgió esto de la nueva feria”, mencionó Ramírez en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Por lo que yo he visto, la ropa es lo que más se vende, tanto usaba como nueva, es algo diferente, que en muchas ocasiones no se permitía y eso le vino muy bien a mucha gente y muchos llevan sus cositas que ya no usan, o por ahí otras cosas, como platos y demás, cosas que también pueden llevar”, destacó Ramírez.

“Los pagos se pueden hacer con efectivo, transferencia y la gran mayoría tiene su posnet. La verdad que los feriantes hacen un esfuerzo grande y habrá mínimo 200 sorteos -detalló el organizador-. Van a poder encontrar ropa, artesanías, contaremos con la presencia de barbería, pollería, patio de comidas con más de 15 gastronómicos de diferentes propuestas, divididos por todo el gimnasio, y también estará Papá Noel, así que podrán acercarse a sacarse fotitos y dejarle la carta”.