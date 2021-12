En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, la referente de la organización El Faro, Jorgelina, confirmó que este 24 de diciembre se volverá a realizar la cena comunitaria para todos aquellos vecinos que quieran compartir la jornada.

“Nosotros vamos a pasar la Navidad en El Faro como hacemos todos los años”, expresó la dirigente, y añadió que “el 24 a la noche a partir de las 21:30 o 22, más o menos, vamos a estar en vamos a en Rodolfo Porrain 385, celebrando la Navidad con aquellos que no tienen con quién estar”.

“Aproximadamente hace 6 años que hacemos esto, nos juntamos y cada vez somos más, compartimos la comida que llevamos, nos divertimos, ponemos música y recordamos lo más importante de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús”, subrayó Jorgelina en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

La vecina invitó a la comunidad: “Si estás solo, si no tenés con quien pasarla, si necesitás estar con alguien y querés pasarla lindo, esta Nochebuena acordate que compartimos juntos para no estar solitos, en Rodolfo Porrain 385, a partir de las 10 de la noche, si tenés algo para comer tráelo y si no tenés no hay problema, siempre hay cosas ricas para comer”.