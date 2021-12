En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ferreira destacó que “tanto el gremio docente como el gremio no docente todos acordaron en qué hay que vacunarse, que es la única manera de asegurarnos la salud, por lo menos técnica y científicamente está demostrado, sí hay algunas resistencias, pero muy poquitas”.

“Creo que en este momento estamos en tres empleados que son no vacuna, pero la vacuna para asistir a trabajar es obligatorio, por lo menos tener una dosis, si no hacerse un PCR semanal”, detalló el decano en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, Ferreira habló a favor del pase sanitario que se solicita en nuestro país. “Considero que es una buena medida, la vida está por sobre todo, otra cuestión es el derecho primordial que tiene una persona, teniendo vida puede ejercer profesiones, tener una vocación o un interés religioso, desempeñar todas las actividades que tiene, pero si no tiene vida no lo va a poder hacer”, sostuvo el docente, y agregó que “si cree que puede, con los cuestionamientos del sistema científico, sobrevivir yo creo que es difícil y, aparte, que el que no está vacunado, los demás, algunos, lo ven como un bicho raro y está poniendo en riesgo la salud de los otros; entonces el que está vacunado, que cumple con todas las reglas, cuida su salud y cuídala la del otro, y el otro debería hacer lo mismo”.

En otro orden de cosas, el decano confirmó que en este 2021 se llegó al número de 100 graduados en la institución en los niveles de jardín, primaria y secundaria. “Este año tuvimos graduados un número de 100 o más graduados. Es un número importante para nosotros, en el sentido de que cumplimos con las expectativas de la sociedad de Tierra Fuego, tanto de Río Grande como en Ushuaia”, subrayó Ferreira, y mencionó que “también en la Universidad hemos tenido una graduación, entre ingenieros, técnicos y diplomados, de alrededor de 60 personas, lo cual es un número importante, siendo de ingenieros 19, técnicos más o menos la misma cifra y diplomados 20”.